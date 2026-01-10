自由電子報
自由廣場》白營「代理孕母法案」須三思

2026/01/10 05:30

◎ 方復權

傳民眾黨不分區立委陳昭姿將成為唯一的例外，續留立法院，因為她當時跟前黨主席柯文哲簽的不是「兩年條款」，而是簽「代理孕母通過後離任」的條款。換言之，若代理孕母法案一年就通過，她便可以提早離職。筆者不在乎陳昭姿的去留，但反對代理孕母法案草率立法。

代理孕母看似解決女性無法生育和傳宗接代的問題，但其實牽涉層面很廣。數千年來，女性被迫或無奈地從事「性奴隸」或「性工作者」的角色，已經相當可憐，如今可能會因為金錢出借子宮，而且一次長達十個月，承受的壓力和社會階層兩極化，進入到另一個高峰。

簡言之，生活無虞的女性絕對不會擔任代理孕母，萬一代理孕母者被家長、手足、子女知道，要如何自處？她的家長、手足、子女會不會覺得無能為力而感到羞愧萬分？

最殘酷的是，代理孕母產業鏈會開啟，吸引一堆追求商業交易和獲利的支持者無所不用其極，讓代理孕母的初衷完全變質，甚至冷血。

柯文哲目前也積極協調，令人懷疑是否為了擴張民眾黨版圖和選票，因為無法生育的不僅是身為人妻的女性，還有同性婚姻的男男女女。

根據外媒報導，科學家正在研發人造子宮，AI輔助之下，說不定短期間（譬如十年內）能實現。希望立委諸公多關注我國教育和職能訓練，讓女性擺脫不平等的性別歧視或出借子宮的不公平待遇。

男性霸凌女性已經不該，女性要自主，別成為幫兇。

（作者從事國際貿易）

