自由廣場》台灣社會需要更多的兒童「神隊友」

◎ 李冠儒

內政部昨天公布二〇二五年人口統計數據，整體人口數為二三二九萬九一三二人，連續兩年負成長，六十五歲以上人口比率突破廿％，台灣正式邁入超高齡社會。其中，去年全年僅有十萬七八一二名新生兒出生，較前年大減兩萬七〇四四人。筆者認為，關鍵在於對兒童的不熟悉。

筆者甫取得「托育人員專業訓練課程結業證書」，向地方政府居家托育服務中心提出申請，取得登記證書後即可提供居家托育人員（俗稱居家保母，分為在宅與到宅）。然筆者為一名新手爸爸，只打算照顧自己的小孩，該證書不管在知識或技術上已足夠使用。

請繼續往下閱讀...

該課程共七學分、一二六小時，包含兒童及少年福利與權益保障相關法規導論、嬰幼兒發展、嬰幼兒照護技術、嬰幼兒健康照護、嬰幼兒環境規劃及活動，及親職教育與社會資源運用。

當初之所以報名該課程，除了先打預防針，避免新手爸媽手忙腳亂與驚慌失措外，更在於讓小孩享有「專業」的服務。然而，出生至今很多事情還是充滿「第一次的感（ㄐㄧㄥ ）動（ㄒㄧㄚˋ）」，如：換尿布、洗屁屁、紅屁屁、掉臍帶。理論與實務還是有段落差。

班上卅八位同學，僅有三位男性，另兩位男同學因為帶過朋友的小孩，喜歡孩子而報名，多數同學是準備當阿嬤或已經當阿嬤或育有小孩者，筆者則是少數的零經驗。

在上過托育人員課程後，筆者認為該課程是目前社會缺少的一門課，是人人都該上的一門課。因為我們生活周遭總會遇到嬰幼兒，不管是親生的或他人的兒女，其身為社會的一員，總有與之互動的機會，故人人應當學習理解嬰幼兒並與之互動。新生兒不只是父母的禮物，更是社會的禮物，是社會邁向友善永續的試金石。

托育人員課程，讓我理解嬰幼兒不同發展階段的表達與需求，自然放心的、多一點時間與耐心的等待小孩的成長，而非一開始就用成人的眼光與理性待之。

有了小孩後，拓展了視域，除了更關注育兒相關的新聞外。更有「當兵」的感覺，亦即，隨時待命、準備「糞」戰。能夠有時間逛個便利商店，呼吸自由的空氣，已屬萬幸。

最後，有一種樂是天倫之樂，以及看著小孩一天天進步，一種「苟日新，日日新，又日新」之感。期許社會亦日日進步，人人都邁向兒童「神隊友」的目標前進。

（作者為博士生、新手爸爸）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法