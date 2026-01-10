自由廣場》「防撞系統」需補位 飛安不能再空等

◎ 張厚光

在現代空軍體系中，飛安從來不是靠勇氣維持，而是靠工程與制度層層堆疊出來。每一項飛行任務的背後，都是對「人類極限」的精密管理：生理負荷、認知延遲、環境風險，及系統是否能在關鍵時刻補位。

因此，自動防撞地系統（Auto GCAS）的意義，並不在於「避免少數意外」，而是在工程邏輯上承認一個事實：即使最優秀的飛行員，也可能在高G（高重力加速 High G-force）、夜航、疲勞或瞬間失能下，失去最後的修正能力。這不是能力問題，而是人類作為生物體的限制。

也正因如此，Auto GCAS 在多國空軍中被視為「最後一道制度性防線」，而非可有可無的附加裝備。

問題因此非常清楚：當這道防線尚未完成部署時，整個訓練與任務設計，是否已據實反映風險？

工程管理最忌諱的，從來不是問題存在，而是「問題被行政語言模糊處理」，那麼風險就會在不知不覺中，被轉嫁到第一線人員身上。

飛行員不是不知道風險，但他們有權利知道：哪些保護已經到位？哪些仍然缺席？哪些情境需要額外限制或修正操作程序？沒有完整資訊的升空，本質上就是制度性冒險。

從制度設計的角度來看，真正成熟的飛安文化，必須具備三個要素：

第一，關鍵系統的安裝進度必須可被內部清楚追蹤，而非只存在於對外說明中；

第二，在保護尚未齊備前，任務風險評估與訓練條件必須隨之調整；

第三，也是最重要的，組織必須允許「踩煞車」成為一種被尊重的專業判斷，而非被視為士氣問題。

軍事體系最危險的時刻，往往不是戰時，而是和平時期「以為還撐得住」的那段空窗。歷史一再證明，事故不是突然發生的，而是長期累積的制度盲點，在某一次任務中被放大。

真正的國防，不是靠犧牲來驗證忠誠，而是用工程紀律確保每一次升空，都是在可控風險內進行。

一個連「哪些系統尚未完成」都沒有清楚說明的體系，無法建立真正的嚇阻力，因為嚇阻的基礎，來自可持續的戰力，而不是消耗式的勇氣。

如果風險仍未被誠實攤開，如果制度仍選擇用模糊語言帶過關鍵工程事實，那麼在問題釐清之前，請不要再讓飛行員冒險。

因為飛安的第一道防線，不在天空，而在地面，是否有人願意把工程真相說清楚。

（作者任職於漢翔航空）

