自由廣場》直轄市淪乞丐？財劃法修惡下的台南悲歌！

◎ 林志翰

行政院主計總處公告最新的「地方政府財力級次」，農業大縣台東縣、新竹縣市竟然一步登天，躍升為第一級，與擁有龐大商業稅基的首都台北市平起平坐；因財政紀律崩壞而被接管的苗栗縣，竟與六都之一的高雄市同為第四級；而筆者居住的台南市，忝為六都之一，慘跌至第五級，與過往認知的「貧瘠縣市」同列。

這場由藍白兩黨在立法院強行通過粗糙版《財劃法》所引發的災難性後果，突顯兩大弊病，一是制度設計的蠻橫無理，二是縣市代議士的嚴重失職。

請繼續往下閱讀...

首先，任何財政改革都須遵循「事權與支出責任相符」的鐵律。如果要將數千億的中央稅收直接粗暴地劃撥給地方，那麼相應的國立高中職改隸、龐大的勞健保負擔、前瞻建設的後續維運責任，理應一併移轉。然而，藍白修法完全無視國家運作邏輯，強行從中央割走鉅額款項，這種「垂直分配」的暴衝，直接導致「水平分配」崩壞，讓國家財政體系陷入前所未有的混亂。

其次，在這套扭曲的公式下，升至第一級的台東縣，其自有財源暴增至超過歲出，出現了「錢多到花不完」的假象，但也導致中央補助款大幅縮減的副作用；反觀台南市，即便統籌款帳面增加一六四億，但因人口眾多、幅員遼闊，且承擔著直轄市等級的治理成本，相對成長率敬陪末座，財力級次更被羞辱性地降至第五級。這種修法讓直轄市淪為乞丐，讓特定縣市變成暴發戶，完全違背了「財政均富」與「城鄉平衡」的初衷。

最後，國民黨不分區立委、台南市長參選人的謝龍介指稱台南市增加一六四億的統籌款如吃「大補丸」，嘴砲說「給他四年，會讓大家懷念四十年」，台南市民真的這麼好騙嗎？

當藍白強推這個讓台南市「財力級次連降兩級」的法案時，謝龍介只是遵守黨意的舉手部隊。他更在日前的立法院質詢台上鬧出分不清楚內政部長劉世芳與海委會主委管碧玲的天大笑話，問政質詢率敬陪末座，他的「唬爛」話術，台南市民買單嗎？

謝龍介虛擲代議士神聖投票的責任，讓台南市財政評比倒退，配合國民黨掏空國庫，讓中央未來無力補助台南市的捷運與治水建設，背叛台南市，苦果卻是台南市民無奈承擔。

（作者為國中數學老師，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法