自由廣場》防堵中共趨吉避凶 怎能建「兄弟之邦」？

2026/01/10 05:30

◎ 盧正邦

台派知名歷史學兼時評專家李筱峰，近日撰文談及中台交流時，提及︰「我們不是要（與中國）斷絕往來，我們恨不得能互派大使，建立對等的兄弟之邦。」這直白的話和已故台派大老辜寬敏曾廣為人知的說法，前後一致。

這應該也在台派裡，相當普遍慣持的態度。但關鍵的「兄弟之邦」此一用詞及所代表的兩國概念，姑且不論中共不會接受，箇中的表態實難令人苟同。

因為台灣，包括台派，之所以「抗中保台」，區隔中台，除了為防範外來政權，同樣重要的是為了維護台灣的自由民主之普世價值和體制。

而被中共統治，黨國不分的「中共國」，現今雖然國力大有增長，但其對內專制極權，對外野心泛濫，完全違反自由民主價值的本性，依然基本未變。

毛澤東龐大肖像仍高掛天安門上，正是明證。毛一生膽大妄為，草菅人命，已到喪心病狂的地步。毛曾公然宣稱為遂共黨之所謂「共產主義」目的，犧牲一半的中國人，乃至世人，當在所不惜。事實上，他歷來災難性的暴政的確也導致了高達近億中國人民的「非自然」死亡。

如此這般的混世瘟神，中共卻一直奉之如神明。尤其當今中共的主政者更是所謂「喝毛的奶水長大的」，觀其作為，對內不停高壓維穩嚴控，對外處處與自由民主世界為敵，其前程在在岌岌可危，本已難卜，而最壞情況︰類似毛式的大災難，也絕非不可能再以某種形式重現。

無論如何，台灣要趨吉避凶，防堵中共尚且不及，又怎能期望與之建立所謂的兄弟邦誼？

「反共」口號或許老舊，但內容仍然真實，貼切應時。或許台派因為一向抱持反兩蔣的立埸，而忌諱與兩蔣同樣的反共。為今之計，可以不同於兩蔣時代進攻型的反共︰「反攻大陸，消滅共匪」，或「三民主義統一中國」；台灣現今要的是防衛型的反共，抗拒中共併吞台灣，及剝奪台灣的自由民主體制的企圖。

今距一九四九年中共建立政權已有七十七年之久，只要中共一日仍為中共，它便不會放下屠刀，立地成佛，台灣人民必須面對現實，拋開幻想，做足防範。堅守世界自由民主陣營，名正言順博取國際奧援，才能真正有效抗中保台。

（作者為法律顧問）

