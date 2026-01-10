自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》中國「新三法」擴大跨境數據監控

2026/01/10 05:30

◎ 馨娜

二〇二六年元旦開始，中國《治安管理處罰法》、《網絡安全法》及《國家通用語言文字法》同步修訂上路，標誌著「全維度治理時代」的降臨：這是對私人領域、數位空間與文化認同的三面圍剿。

一、治理的三道枷鎖：入私、入微、入髓

《治安管理處罰法》將處罰範圍從公共空間延伸至「通訊工具」，公安無需法院許可，即可直接裁處通訊軟體私聊、電子郵件中的「淫穢資訊」等模糊內容。這瓦解了公權力與私領域的最後防線：私人對話，從此成為公開檔案。

新版《網絡安全法》首次將AI治理納入基礎法，強化跨境數據監管，賦予國家對AI生成內容的絕對審查權。從數據的產生、傳輸到解讀，每一環節都成為國家權力的延伸。

《國家通用語言文字法》強制網路節目及遊戲規範使用國家通用語言文字，對網路流行語進行行政干預。這是對集體記憶與多元表述的「數位修剪」：當說話方式都被規範，思想的馴化便水到渠成。

二、對台灣的警訊：交流風險與制度對抗

這三道枷鎖對台灣的首要警醒在於「交流風險的質變」。當對岸法律穿透私人通訊與文化表述，兩岸往來已從「行為合規」退至「思想合規」。台商、學者、旅客的微信對話、網路用語，都可能成為裁處依據。且這些法律不僅管制現在的言行，還可能秋後算帳，追溯既往的數位足跡。然而令人憂心的是，台灣藍白勢力依舊無視對岸制度性惡化，一味鼓吹兩岸大交流，不僅是對威權本質的認知失能，更是將台灣民眾推向「法律不可預測性」的風險深淵。

三、更深層的警醒在於「制度競爭的本質」

中國新三法將法律從「定紛止爭的工具」改造為「塑造人民的機器」，透過模糊條文與廣泛裁量權，讓每個人活在隨時可觸法的恐懼中，最終製造一個沒有異議的整齊社會。

面對此威脅，台灣的優勢在於堅守自由的韌性邊界。當對岸將法律演化為監控網絡，台灣則確保法律是保障自由的盾牌。捍衛私領域、容許多元聲音、尊重個體差異—這些不止是價值宣示，更是對抗數位威權的文明根基。唯有守住「權力有界」的核心價值，我們才能站穩民主陣地：當法律在對岸成為靈魂的圍欄，台灣讓法律成為自由的堡壘。

（作者從事國外業務）

