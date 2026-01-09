自由廣場》服貿二．〇？ 離島建設條例的國安隱憂

◎ 楊智強

歷史常有驚人相似，但第二次往往更趨悲劇。十二年前，國民黨立委張慶忠在混亂中以「半分鐘」強行宣布兩岸服貿協議完成審查，點燃了太陽花學運。如今，以陳玉珍為首的藍委強推《離島建設條例》修正草案，棄守國家主權的黑箱幽靈，再度環伺在立院上空。

當年激怒全民的，不只是服貿條文本身，更是少數決策菁英踐踏「逐條審查」承諾、繞過民意強關通路的民主程序。今日的離島修法，程序瑕疵如出一轍。根據行政部門揭露，此修法不僅未經充分社會討論，甚至金門、連江兩地方都對內容細則「一無所知」。這已非倉促能形容，而是黑箱加強版。涉及兩岸極敏感事務的重大立法，竟企圖以最低限度的民主程序強行闖關。

修法內容更令人怵目驚心，草案擬開放中國個人及法人進駐離島示範區，並授權地方政府自訂管理細節。此無異於捆綁中央的戰略掌控權，讓離島成為「法外之地」。昔日太陽花運動高喊「先立法、再審查」，憂心中共透過「以商圍政」削弱台灣自主；而今，離島條例修法直接涉及領土安全防線與公共利益，風險更甚服貿。

官員直指這是「敵我不分」的法案，中共對台滲透無孔不入際，開放離島門戶形同自毀國防屏障。舉凡金廈大橋的軍事風險、國際醫療特區對健保資源的濫用掏空，乃至自由貿易示範區可能淪為中國商品「洗產地」的後門，每一項都將重創台灣國安與國際商業信譽。

最諷刺的是，提案者強調「經濟發展」與「縮小城鄉差距」，但決策過程卻未納入地方政府、產業界、利害關係人，更遑論充分的公開討論。這種由上而下的決策方式，正是太陽花運動學生當年所奮力抵抗的。

民主國家的決策，應以人民利益與程序正義為基礎。但如今立法院，卻淪為想怎麼過就怎麼過，地方政府不知道，民眾不清楚，只要多數在握，一切都能強度關山。中共軍演剛過，國民黨到底是在守護台灣，還是學吳三桂引清兵入關？

（作者為社會科教師）

