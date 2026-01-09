自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》服貿二．〇？ 離島建設條例的國安隱憂

2026/01/09 05:30

◎ 楊智強

歷史常有驚人相似，但第二次往往更趨悲劇。十二年前，國民黨立委張慶忠在混亂中以「半分鐘」強行宣布兩岸服貿協議完成審查，點燃了太陽花學運。如今，以陳玉珍為首的藍委強推《離島建設條例》修正草案，棄守國家主權的黑箱幽靈，再度環伺在立院上空。

當年激怒全民的，不只是服貿條文本身，更是少數決策菁英踐踏「逐條審查」承諾、繞過民意強關通路的民主程序。今日的離島修法，程序瑕疵如出一轍。根據行政部門揭露，此修法不僅未經充分社會討論，甚至金門、連江兩地方都對內容細則「一無所知」。這已非倉促能形容，而是黑箱加強版。涉及兩岸極敏感事務的重大立法，竟企圖以最低限度的民主程序強行闖關。

修法內容更令人怵目驚心，草案擬開放中國個人及法人進駐離島示範區，並授權地方政府自訂管理細節。此無異於捆綁中央的戰略掌控權，讓離島成為「法外之地」。昔日太陽花運動高喊「先立法、再審查」，憂心中共透過「以商圍政」削弱台灣自主；而今，離島條例修法直接涉及領土安全防線與公共利益，風險更甚服貿。

官員直指這是「敵我不分」的法案，中共對台滲透無孔不入際，開放離島門戶形同自毀國防屏障。舉凡金廈大橋的軍事風險、國際醫療特區對健保資源的濫用掏空，乃至自由貿易示範區可能淪為中國商品「洗產地」的後門，每一項都將重創台灣國安與國際商業信譽。

最諷刺的是，提案者強調「經濟發展」與「縮小城鄉差距」，但決策過程卻未納入地方政府、產業界、利害關係人，更遑論充分的公開討論。這種由上而下的決策方式，正是太陽花運動學生當年所奮力抵抗的。

民主國家的決策，應以人民利益與程序正義為基礎。但如今立法院，卻淪為想怎麼過就怎麼過，地方政府不知道，民眾不清楚，只要多數在握，一切都能強度關山。中共軍演剛過，國民黨到底是在守護台灣，還是學吳三桂引清兵入關？

（作者為社會科教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書