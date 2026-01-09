自由電子報
自由廣場》退出是要重組秩序／美「退群」66個國際組織的訊號

2026/01/09 05:30

◎ 蕭錫惠

這不是一項突發政策，而是川普第二任期對多邊體系進行的結構性清算。美國近日簽署公告，宣布退出六十六個國際組織，其中包括卅一個聯合國體系相關機構與卅五個非聯合國國際組織。若僅以「退群」解讀，容易誤判方向；真正的重點在於，美國正在更換合作的舞台與規則。

白宮文件的核心並非反對國際合作，而是回到「國家利益優先」的冷靜判準。美國認為，部分國際組織在治理效率、決策公平與價值一致性上已長期失靈，無法回應安全、產業與主權的現實需求。留在場內不等於擁有影響力，反而可能成為僵化程序的被動背書者。將此舉簡化為孤立主義，忽略了國際合作形式本身正在轉型的事實。

外界常提及的「中共滲透」，更需要精準表述。確實，聯合國體系內部存在結構性問題：威權國家透過人事布局、投票結盟與議題轉移擴大影響，導致人權審議的雙重標準、對敏感議題的迴避，以及對民主國家的選擇性指控。這是長期觀察到的現象，但美國此次退出並未在官方文本中明文指控「被中國控制」。其決策基礎在於制度失靈與利益不對稱，而非情緒化對抗。

更重要的是替代方案。美國並未放棄合作，而是轉向更具彈性與可信度的路徑：強化雙邊協議、推動小多邊聯盟，並以價值一致性與實質能力作為參與門檻。未來的秩序不再以會員數量與繁複程序為中心，而是以責任承擔、可驗證貢獻與戰略一致性為核心。這是一套不同於傳統多邊主義的新操作邏輯。

對台灣而言，這既非自動紅利，也非風險洪流，而是一個需要主動布局的窗口期。台灣在聯合國體系內長期受制於政治現實，突破有限；但在美國主導的科技、安全與供應鏈合作中，台灣具備不可替代的能力與信任基礎。關鍵不在於是否「跟著退群」，而在於是否精準跟進新制度：以可信供應鏈、科技治理能力與制度透明度，深化雙邊合作，並在志同道合國家的小型聯盟中建立不可或缺的位置。

因此，「退出六十六個國際組織」不應被視為美國的退場，而是秩序重組的起手式。當舊體系因政治化而失能，新體系必然以不同規則生成。台灣若仍將外交想像綁定於單一、僵化的舞台，將錯失戰略機會；反之，若能在新秩序中及早卡位，這場變局反而可能成為擴大實質國際參與的轉捩點。

這不是孤立，而是換場；不是世界碎裂，而是重組。看懂訊號，才能走對位置。

（作者為自由撰稿人）

