自由廣場》新一波制裁名單／北京新年對台 改採「精準法律打擊」

2026/01/09 05:30

◎ 王宏仁

二〇二六年伊始，北京便以高度政治象徵性的方式，替新一年的兩岸關係定下基調。國台辦年度首場記者會，中方將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為新一波「台獨頑固分子」，同時更首度點名高檢署檢察官陳舒怡為所謂的「台獨打手幫兇」。這份名單的意涵，遠不只是政治宣示或恫嚇，而是北京對台策略出現質變的清楚訊號。

過去，中國公布相關名單，多半著眼於政治象徵性，鎖定具高度曝光與政治立場鮮明的決策人物。然而，這一次的名單選擇，卻明顯呈現出「功能導向」的特徵。劉世芳所主管的內政部，正是近年強化反滲透、處理共諜與社會安全議題的核心機構；鄭英耀領導的教育部，則長期被北京視為價值轉型與民主教育的關鍵推手。讓北京真正不滿的，是這些部會正在實際運作中的治理功能。

值得警惕的是，北京首次將矛頭直接指向基層司法官員。陳舒怡因承辦多起國安與共諜案件而被公開點名，顯示中國已不再滿足於政治指控，而是試圖將台灣依法行使司法權的行為，重新定義為其內部法律體系下的「犯罪行為」。這種做法，實質上是在對台灣司法體系發出威嚇訊號：只要執行國安相關職務，就可能被納入北京所設計的懲戒框架之中。

國台辦動作的時間點也絕非巧合。台灣立法院正推動《國家安全法》修正，補強對在地協力者、滲透組織與鼓吹武力統一行為的法律處置。當台灣選擇以法治方式回應滲透風險，北京立即以名單與恐嚇反制，形成一場赤裸裸的法律對決。這反映出，北京對台政策已從過去寄望交流與統戰，轉向以長臂管轄與法律定性作為主要工具。

從國台辦二〇二六年的第一擊可以看出，對台高壓治理已被北京視為常態，而其重點正快速延伸至具體執行國家職能的人員。面對這種將兩岸政治衝突全面法律化、刑事化的操作，台灣的挑戰已不只是完成修法，更在於是否能建立足夠的制度性保護，讓依法行使職權的文官與司法官，不必在外部威嚇下動搖。未來一年，兩岸關係的核心考驗，將是一場關於法治與治理韌性的長期對峙。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

