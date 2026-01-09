自由廣場》軍人加薪要有命花 立委擋軍購很「要命」

◎ 葉昱呈

行政院提出八年一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，第六度在立法院程委會遭藍白聯手封殺。在野黨高喊「先幫軍人加薪再談軍購」，乍聽關心官兵，實則邏輯荒謬，在法律上更站不住腳。沒有足夠裝備與防空反制能力，再高的薪水，也只是把軍人送上危險戰場。

《憲法》第十五條明定人民之生存權應予保障。國家對人民的生命安全負有積極的保護義務，國軍是承擔國家存亡的防衛力量，待遇提升固然必要，但若刻意拿加薪當藉口，阻擋整體防衛戰力建構，等同違反比例原則，犧牲整體國安與國軍生命安全，以換取政治算計。

近年發生多起飛官事故，早已揭露結構性問題，高風險任務卻搭配老舊系統與不足的安全防護，這不是「待遇」能補救的，真正負責任的政治選擇，是讓軍人有足以保命與反制敵軍的裝備。

依據最新民調，有高達五十四％民眾不認同在野黨擋下一．二五兆國防預算，顯示選民清楚「監督」與「癱瘓」之差別。當中共機艦持續擾台，美軍於海外展現壓倒性戰力之際，藍白卻在國會拆自己的防線，社會自然會質疑其真正立場。

軍人加薪要有命花，前提是國家必須先優化其武器及裝備。擋軍購，不是監督，是失職，這筆帳，歷史與選民都會記得！

（作者為公務員）

