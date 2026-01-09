自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》軍人加薪要有命花 立委擋軍購很「要命」

2026/01/09 05:30

◎ 葉昱呈

行政院提出八年一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，第六度在立法院程委會遭藍白聯手封殺。在野黨高喊「先幫軍人加薪再談軍購」，乍聽關心官兵，實則邏輯荒謬，在法律上更站不住腳。沒有足夠裝備與防空反制能力，再高的薪水，也只是把軍人送上危險戰場。

《憲法》第十五條明定人民之生存權應予保障。國家對人民的生命安全負有積極的保護義務，國軍是承擔國家存亡的防衛力量，待遇提升固然必要，但若刻意拿加薪當藉口，阻擋整體防衛戰力建構，等同違反比例原則，犧牲整體國安與國軍生命安全，以換取政治算計。

近年發生多起飛官事故，早已揭露結構性問題，高風險任務卻搭配老舊系統與不足的安全防護，這不是「待遇」能補救的，真正負責任的政治選擇，是讓軍人有足以保命與反制敵軍的裝備。

依據最新民調，有高達五十四％民眾不認同在野黨擋下一．二五兆國防預算，顯示選民清楚「監督」與「癱瘓」之差別。當中共機艦持續擾台，美軍於海外展現壓倒性戰力之際，藍白卻在國會拆自己的防線，社會自然會質疑其真正立場。

軍人加薪要有命花，前提是國家必須先優化其武器及裝備。擋軍購，不是監督，是失職，這筆帳，歷史與選民都會記得！

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書