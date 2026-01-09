自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》總預算延宕 台灣不能再耗！

2026/01/09 05:30

◎ 楊聰榮

新的一年已經九天了，卻傳來令人憂心的消息，國家總預算至今仍未完成審查。立法院的預算審議程序陷入僵局，政府各項施政經費無法順利執行，在行政體系與公共服務層面逐漸累積壓力。情勢更為嚴峻的是，在地緣政治高度緊張、國防壓力升高下，特別預算中的軍事採購項目也一併卡關，無法及時推進，不僅影響國防現代化進程，也動搖社會對國家安全的基本信心。

長期以來，台灣社會不斷要求企業履行企業的社會責任，政府透過法規與制度設計，要求企業在追求利潤的同時，必須顧及環境保護、勞工權益與社區發展。當國家面臨制度性風險與外在威脅，公民的關注自然轉向政治領域，政黨是否也應承擔相應的社會責任，已成無法迴避的公共議題。

政黨作為公共權力的參與者與競爭者，不僅是為了爭取選票或政權輪替，而是必須以國家整體利益為優先考量。當政黨進入國會，掌握預算審查與立法權力時，責任便具體而明確。預算審查不是政黨角力的工具，而是確保國家機器正常運轉的憲政義務。預算長期延宕，等同讓政府運作陷入停滯，公務體系薪資、社福支出、基建推動、國防採購規劃全在不確定之中，國家預算竟成為政治談判的籌碼。

在當前國際情勢下，台灣所面臨的國防威脅非常嚴峻且真實殘酷。軍事採購特別預算若無法及時執行，將削弱整體防衛準備與戰力建構。政黨若以監督政府之名，長期杯葛預算，卻無法提出具體可行的修正方案，這樣的行為已偏離合理監督的範圍，成為不負責任的政治操作。真正的監督，應體現在審查過程中的專業把關，刪除不當支出，確保每一筆經費用在必要之處，而不是讓整體預算案陷入停擺。

公民完全有權要求政黨履行其應有的社會責任。這樣的責任表現在能否放下黨派成見，以國家利益作為最高原則，也反映在預算審查過程中是否維持理性與效率，避免無止境的拖延。在涉及國防安全與基本民生的關鍵項目上，政黨必須向選民清楚說明自身立場，接受社會檢驗，讓公眾判斷政黨究竟是在為國家負責，還是在進行政治算計。

政府要求企業履行社會責任時，從不接受商業機密或市場競爭作為推託理由。相同標準也應適用於政黨，在野監督或朝野協商破裂，不應成為無限期阻擋國家運作的藉口。當國家處於高度風險環境，政黨更應展現政治成熟度，理解權力的本質是責任，而不是對抗。

二〇二六年的開端，台灣承受不起持續的內耗。所有政黨都必須記得，權力來自人民，責任也歸屬人民。盡速完成預算審查，讓國家機器重新啟動，讓國防能量與公共治理得以補強，這不是任何一個政黨的勝利，而是全體社會的共同期待。

唯有政黨願意正視並履行其社會責任，台灣才能在動盪環境中保持穩定，持續向前。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

