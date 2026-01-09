社論》藍白正在執行「平庸之惡」

藍白政治鬥爭以全民福祉為代價，這是北京最渴望見到的亂台劇本，還能散播「民主失敗論」。圖為藍白立委聯手杯葛總預算案、國防特別條例草案排入院會議程。（資料照）

在藍白立委聯手杯葛下，立法院程序委員會仍未將今年度中央政府總預算案，以及攸關一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入院會議程。行政院長卓榮泰昨召集閣員召開記者會說，總預算案送進立法院已逾四個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響新台幣二九九二億元預算。民進黨團於今天院會將表決議程尋求突圍，朝野再度交鋒。據傳，國民黨團傾向僅先放行部分新興預算計畫，但仍不讓整個總預算案交付審議。時程延宕使國防、地方建設及補助進度全面受阻。藍白政治鬥爭以全民福祉為代價，這是北京最渴望見到的亂台劇本，還能散播「民主失敗論」。藍白為反對而反對，已然變相助力中共打壓台灣，形同助紂為虐。

以攸關提升不對稱戰力的國防特別條例草案為例，這已是第七度遭藍白封殺。專家警告，相較於周邊印太國家紛紛提升軍費，台灣的在野陣營若一再阻擋，將對外釋出不願自我防衛的危險訊號。總預算遲未通過，國防部主管而受影響金額高達七五二億元。官員嚴正表示，時間已成為防衛作戰昂貴且不可逆的資源。民調顯示，近五成民眾認同今年度增加國防預算，五成四民眾不樂見在野持續封殺一．二五兆元國防特別預算。另有民調指六成七受訪者認為立法院應盡快通過總預算，這已是超越黨派的主流民意。藍白一味攔阻，坐實外界質疑，國民黨主席是否急於赴中，盼能求見中共總書記習近平，而把拖延台灣國防建設當作政治獻禮。雖然國民黨中央否認，但關鍵預算一再遭擋，背後的國共串謀愈加清晰。

現任國民黨主席展現紅統傾向，包括參加祭拜共諜吳石活動，稱與中共沆瀣一氣的俄羅斯總統普廷並非獨裁者，甚至反對國防預算提高至GDP五％。極端的主張，即便藍白支持者，多數都無法苟同。計畫投入選戰的藍營政治人物，視為票房毒藥，亦選擇避談。例如爭取角逐台中市長的立法院副院長江啟臣便婉轉說，主席在兩岸、國際及國內大方向，「若能更充分說明，讓大家理解」。此外，總預算卡關不僅影響中央執政的民進黨，藍白執政的地方縣市同受衝擊。在野國會亂政，朝野皆為輸家。雖然，是非道理清楚，藍白立委仍甘於充當投票部隊。看著黨魁與黨團總召明擺著是為了私利，依然選擇靜默並配合。自我催眠是強力監督，實際卻是無底線杯葛。去年一月胡亂凍刪一一四年度中央政府總預算，這次更離譜，一一五年度總預算案至今卡關。這不是民主制衡，而是與全民為敵。

當藍白立委被問及為何杯葛，皆以「阻擋的是賴清德總統」等說法，口徑一致回應。反過來指責總統未赴立院國情報告接受詢答，行政院未編列軍人加薪、警消與公教退休保障等預算。然而，賴總統數度表明願赴立院報告，但須合憲合法。因為憲法法庭前年已宣告，總統在立院即問即答屬違憲之舉。此外，在野立委強行通過的加薪案，被執政黨認為違反憲法規定不得為預算支出增加之提議，聲請釋憲。由此觀之，藍白辯稱阻擋的理由，毫無正當性，甚至是設定不可跨越的違憲門檻，逼迫政府就範。再藉此自我解釋，所有杯葛與阻擋，都是國會自主。但要總統赴立院接受質詢，以及讓立委任意增加預算支出，勢必是以破壞權力分立與憲政體制崩壞為代價，導致政局大亂，這更利於中共藉機擴大操弄亂台。藍白口稱民主，實際卻是毀棄民主的自欺欺人之舉。

政治哲學家漢娜．鄂蘭提出「平庸的邪惡」概念。她認為，邪惡並非必然來自極端惡行或暴虐之人，而是源於對權威命令的無條件服從，以及缺乏道德判斷。再看藍白立委所為，親中、遠美與反賴，完全符合中共對台方針。從國共串謀，黨中央與黨團自上而下的指揮，藍白投票部隊接令行事，持續攔阻重要預算與法案，成為劊子手，正是「平庸之惡」實踐。中共環台軍演，藍白不敢通過國會譴責，砲口對內，強行通過譴責行政院長與國安會秘書長。美國閃電出擊活逮委內瑞拉獨裁總統馬杜羅，在野立委卻要賴政府譴責美國。一邊懼中、昧中，為北京擦脂抹粉；另則疑美、反賴，對台美合作捍衛民主秩序，反控挑釁，與中共敘事如出一轍。藍白政客服膺國共指令，缺乏民主價值判斷，這既是「平庸」，更是依附「邪惡」政權的極致。

