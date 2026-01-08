自由電子報
新聞線上》大法官有不虞之譽求全之毀

2026/01/08 05:30

記者陳杉榮

在藍白兩黨的積極杯葛和賴政府的消極應對下，司法院大法官仍處於未滿額狀態，呂太郎、謝銘洋等五位大法官忠於憲法，勇於任事，去年底作出「憲法訴訟法修正案」違憲的憲法判決，今年初也作出羈押處分抗告的年度憲判第一號，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等三位大法官，依然在「體制外」，發表不同的書面意見抵制。

法律界對於大法官憲判「憲訴法修正案」違憲提出非常多的專業意見，歸納言之不外「憲法機關運作，不可一日中斷」、「釋憲機關的運作，不受立法機關的箝制」，基於捍衛自由憲政秩序，司法權更不應受到政治風波的左右，尤其是面對一個破壞權力分立的國會。蔡宗珍等三位大法官或許滿腹經綸，卻不了解民間疾苦、政潮險惡，更不能看穿一個踐踏國會尊嚴的立法院，多麼地可惡。

「憲訴法修正案」是藍白兩黨破壞權力分立，癱瘓憲法法庭的代表作，藍白兩黨立委兩度封殺賴清德總統所提大法官人選，這是蓄意為之，其所持所表的理由全是破壞憲政秩序的虛假藉口，蔡宗珍等三位大法官猶如端坐在「象牙塔裡」的學者，不曉得土匪強盜已經攻入學校大門口，完全漠視立法院「逕付二讀」踐踏國會議事程序正當性之惡劣，並一再作出了錯誤的判斷。

立法院是政治力運作的場域，行政權和司法權都必須戰戰兢兢的應對，尤其是去年組成後的立法院，已經完全失控。就以年度總預算案和國防特別預算條例草案遭受「程序上杯葛」，不交付審查為例，傅崐萁、羅智強和黃國昌所持的理由，都不是正當理由，其目的就是要羞辱賴清德總統，即使賴清德應邀到立法院做國情報告，不過是把日常的攻擊謾罵搬到國會殿堂罷了！

這一場場藍白兩黨聯合演出的戲碼，都在玩弄國會職權，遂行政治報復。當敵國軍演威脅國家安全，當敵國意圖長臂管轄，立案追緝我國立委，當看到國軍海巡在惡劣夜天氣中枕戈備戰，藍白兩黨連一個起碼的譴責中共提案都要封殺，國會之沉淪，「已是國恥」。國民黨不僅拋棄黨魂黨格，把中共當作朋友，把民進黨當作敵人，還踐踏國格，憲政秩序就這麼一步步走向混亂。

為制止作惡多端的國會，憲法法庭的正常運作非常重要。現在稱讚蔡宗珍等三位大法官的，就是放任藍白「毀憲亂政」的那批人，痛責呂太郎等五位大法官的，同樣是本末倒置顛倒因果的那批人。大法官乃國之重器，有不虞之譽，有求全之毀，蔡宗珍等三大法官如果不能捍衛憲政機關的運作不可一日中斷，被翁曉玲掐著脖子，執著於「體制外」表述反對意見，建議她們，何妨自行請辭。

