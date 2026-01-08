自由廣場》「工程型國防」才是台灣真正的安全底盤

◎ 張厚光

每當談到國防，社會最常問的總是同一件事：「我們買了什麼？夠不夠強？比對方多不多？」但真正該問的，其實是另一個問題：當局勢改變、規格過時、外援來不及時，我們是否還有能力自行修正？這個問題，裝備清單無法回答。

現代戰爭的特徵，不在於某一種武器特別厲害，而在於變化特別快。今天是飛彈與制空，明天是無人系統與資安，後天可能是整體系統被癱瘓。試圖用一次採購，對抗廿年的變化，本身就是一種風險。真正能對抗不確定性的，不是「買對一次」，而是始終保有修正的能力，這正是「工程型國防」存在的意義。

工程型國防並不等於什麼都要國產，也不是拒絕外購，重點從來不是「誰做」，而是「我們懂不懂、能不能改、撐不撐得住」。若一套系統只能照規格操作，卻無法自行整合、升級或排除問題，再先進也只是暫時借來的安全感。國防真正該留下來的，不是某一型武器，而是持續掌握的主動權。

然而現實是，我們太常把國防當成一個個會結束的專案，而非一條不能中斷的工程能力。專案結束、團隊解散，經驗隨人流失；下一案再來，又得重新摸索。表面上案子不少，實際上能力卻原地踏步。這不是哪個單位不努力，而是制度忽略了一件事：工程能力一旦中斷，重建的代價永遠比維持更高。

真正有效的嚇阻，不一定來自高調展示，而是讓對手知道：這個國家的工程體系不會因單一專案結束而停擺，不會因幾個人離開就失能，也不會在壓力升高時被迫重來。工程型國防或許不炫目、不易被當成政績，卻是一條能走得遠、撐得久的路。在高度不確定的年代，台灣真正需要的，不是再賭一次正確選擇，而是一套不怕修正、不怕時間拉長的國防工程體系。這不是口號，而是台灣能不能撐到最後的底盤。

（作者任職於漢翔航空）

