評論 > 投書

自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚流氓譴責別人流氓！

2026/01/08 05:30

◎ 李筱峰

川普派軍隊活捉委內瑞拉總統馬杜羅，美國以「毒品恐怖主義」、「毒品販運」指控他，但是此舉引起國際廣泛討論與爭議，爭議點主要在違反國際法，侵犯別國主權，即便歐洲民主國家之中，也有此議論。

在對川普行動的非議之中，最好笑的兩個國家是俄羅斯和中國。侵略烏克蘭的俄羅斯，譴責美國「武裝侵略行動」！猶如流氓指責別人耍流氓，這不夠好笑嗎？

中共更是理直氣壯嚴厲發聲：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法」、「敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」！

中共的譴責，讓我不期然想起善諷的哲學家羅素的一段話：「當克倫威爾在頓巴戰場與蘇格茲軍隊對峙時，曾對敵軍喊陣道：『看在耶穌基督的柔腸上，請你們善自檢討自己的過錯吧。』我認為克倫威爾這句話講得頗有見地，可惜他從不用這句話來反省自己。」是的，中共上述的話「停止侵犯別國的主權安全」，講得也很有見地，可惜他從不用這句話來反省自己。

所有民主國家都有資格譴責川普，但是中國剛好最沒有資格。中共違反國際法，多不勝舉，只是他們沒有感覺。中國要呼籲「停止侵犯別國的主權安全」之前，請先退出東突（東土耳其斯坦）！東突是哪裡？就是中國稱呼的「新疆」。佔領別人的土地，稱之為「新的疆土」，光是名稱就證明其「侵犯別國的主權安全」，更遑論把上百萬維吾爾族人關進集中營（美其名叫「教育營」），殘殺維吾爾人，更是殘暴不仁！

中國要呼籲「停止侵犯別國的主權安全」之前，請先退出圖博！圖博在哪裡？就是中國稱呼的「西藏」。佔領圖博，成為位於中國西部的領土。這個名稱，也充滿中國本位的霸權色彩。至於屠殺藏人，逼得圖博領袖達賴喇嘛亡走異鄉，這更是殘暴不仁！

東突和圖博，可沒有「毒品販運」、「毒品恐怖主義」啊！為了中共自己所呼籲的「停止侵犯別國的主權安全」，請退出東突和圖博，尊重他們的獨立復國。

至於對不曾統轄過的台灣，中共一天到晚以軍機、軍艦、飛彈、軍演威脅干擾，這不是對民主台灣的獨立主權的威脅嗎？再者，沒有選舉的中共，介入台灣的選舉；無神論的中共，滲透台灣的宮廟；沒有民選國會的中共國，指揮台灣國會的在野黨；不尊重新聞自由的中共，滲透台灣的媒體、網路、假訊息、資訊戰…，「在台第五縱隊」無所不在，處處都是中共霸權的發酵！這不侵犯台灣主權嗎？

令人啼笑皆非的是，長期站在民主運動的對立面、與中共同立場的藍委賴士葆，要求國防部要譴責美國侵犯委內瑞拉主權。賴士葆，你願不願意先譴責上述中共對別國主權的侵犯？願不願意譴責中共以武力威脅台灣？你若願意，我陪你一起譴責美國！

（作者是台北教育大學榮譽教授）

