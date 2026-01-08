即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》國際法豈能淪為惡棍的避難所！
新聞線上》大法官有不虞之譽求全之毀
社論》百年馬拉松與百米障礙賽
社論》美國終於對委內瑞拉動手
社論》現在不買、以後買不到
more
專欄
王宏仁國際專欄》德國高鐵為何進得了越南？ 一個對台灣極具啟發性的地緣政治案例
林修民 半導體看天下》中國自產EUV原型機，只是為拿政府補助金，對產業毫無幫助
南南論壇》美中競爭下「泰柬邊境衝突」的平行危機管理模式
胡，怎麼說》藍白把國防預算鎖死在「赤色角落」，意圖何在？
有志一「童」》台積電走向全球，錨點仍在台灣
more
社群
美台觀測站》各國譴責中共在台海軍演 在野黨卻仍在附和中共
汪浩時間》中國是大輸家
沈榮欽國際視野》中共藍金黃三之一：色誘
名家分享~福澤喬》日相新年參拜伊勢神宮的二三事
法操》【司想評論】不爽鄰狗吠太吵男「鐵管狂刺」，有什麼法律依據可以請求停止？
more
投書
自由廣場》荒謬的「依法追責」是假法治、真恐嚇
自由廣場》「沈伯洋現象」的兩極 民主抵抗與自我審查
自由廣場》意識形態不必一根筋 兩岸修法的政治修辭與現實
自由廣場》惺惺作態的國民黨立委
自由廣場》漫畫︰藍白擋總預算
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰藍白擋總預算
2026/01/08 05:30
◎ Tainan黑名
藍白擋總預算
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書