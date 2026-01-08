自由廣場》惺惺作態的國民黨立委

◎ 鄧鴻源

國民黨立委林沛祥說，台灣生育率世界最低，已經不是警訊，而是事實。少子化，正一步步成為真正的國安危機。更嚴峻的是，台灣目前的生育率不僅偏低，更是全球最低。

為何如此？不就是國民黨推動不公不義的年金制度嗎？為何只有軍警公教在職時可以不斷調薪，退休後有十八%，而其他族群則沒有？國民黨立委還讓建商炒作房地產，讓人沒有未來。

他又說，民進黨不斷強調股市創新高、經濟數據亮眼，試圖營造「台灣現在很好」的氛圍。但如果社會真的普遍感到安心、有希望，年輕世代又怎麼會用「不生孩子」來回應未來？生育率反映出的，是最誠實的社會寫照。

既然如此，為何你們只重視軍警公教的在職與退休福利而不在乎其他族群的福利？你們反年改又是什麼意思？你可知勞工的退休金比軍公教少很多？

他又說，在國際上，早已有「兒童發展帳戶」、「嬰兒債券」等制度，被視為改善世代不平等、重建生育信心的重要政策工具。面臨的少子化國安危機，不分黨派，而是關乎台灣下一個世代是否還有未來。

如果不是因為我們需面對中國這個惡鄰居的威脅而需要龐大的國防預算，還有給予軍警公教超高的退休金，省下來的錢真的可以實現你的願望。

國民黨立委還質詢主計長，為何總預算還沒通過？戰機為何沒有更新？問題不就是你們一直擋總預算與軍購預算嗎？

（作者是大學教授）

