自由廣場》意識形態不必一根筋 兩岸修法的政治修辭與現實

◎ 施文儀

台灣政治的沉疴，往往不在於缺乏立場，而在於立場一旦定錨，便陷入僵化的對抗。在野陣營標榜反台獨，與中共步調高度一致；美方則堅守維持現狀，反對片面改變。民進黨雖以《台灣前途決議文》轉化了實質路線，但在意識形態層次，仍難脫台獨的標籤。在此地緣政治的夾縫中，任何涉及《兩岸人民關係條例》的修法，皆如履薄冰，這不僅是法理的論辯，更是政治韌性的考驗。

修法若僅為了宣示理想，卻罔顧國際現實與社會耐受度，那不叫改革，而是「兒戲」。涉及兩岸定位的法律，字裡行間皆是政治訊號。一個名詞的更迭、一段前提的微調，都足以牽動美、中、台三方的敏感神經。這並非是非對錯的爭辯，而是政治現實的權衡。

筆者給民進黨的建議，不如將名稱改為《臺灣與唐山人民關係條例》，初衷並非真要以此立案，而是一種帶有諷刺意味的提醒。所謂「唐山過台灣」，承載的是歷史、地理與血緣的交織；一句「有唐山公，無唐山媽」，精準勾勒出兩岸之間那種既非純粹國內、亦非單純國際的歷史糾纏。若能運用較具彈性、甚至帶有文化趣味的語言，或許能讓社會在統獨對撞的死胡同裡，找到緩衝與反思的空間。

同樣的邏輯，亦可應用於條文中「國家統一前」的表述。與其在法理名稱上硬碰硬，不如將條件具體化。若將前提修改為「中華人民共和國民主化以前」，或「台灣尚未共產化以前」，不僅更貼近現狀，也保留了戰略彈性。這類表述清晰地傳遞一個核心訊息：民主是對話的先決條件，而非主權歸屬的唯一答案。

在這樣的前提下，《兩岸條例》的適用便具備了「期限性」與「條件性」。它提醒國人，台灣的風險不只來自武力威嚇，更來自體制侵蝕。當對岸仍是威權政體，這部法律就是護衛台灣生活方式的防線。

成熟的政治運作，不在於誰喊得大聲，而在於誰能爭取更多的戰略時間與社會共識。理念可以堅持，但手段必須靈活。真正細膩的修法，不是讓盟友焦慮、讓敵人找藉口跳腳，而是要讓人民明白：法律的作用不在於宣洩情緒，而在於在不確定的未來中，為台灣撐開安全空間。這份靈活與幽默感，才是面對兩岸僵局時最欠缺的政治智慧。

（作者為退休公務員）

