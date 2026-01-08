自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》意識形態不必一根筋 兩岸修法的政治修辭與現實

2026/01/08 05:30

◎ 施文儀

台灣政治的沉疴，往往不在於缺乏立場，而在於立場一旦定錨，便陷入僵化的對抗。在野陣營標榜反台獨，與中共步調高度一致；美方則堅守維持現狀，反對片面改變。民進黨雖以《台灣前途決議文》轉化了實質路線，但在意識形態層次，仍難脫台獨的標籤。在此地緣政治的夾縫中，任何涉及《兩岸人民關係條例》的修法，皆如履薄冰，這不僅是法理的論辯，更是政治韌性的考驗。

修法若僅為了宣示理想，卻罔顧國際現實與社會耐受度，那不叫改革，而是「兒戲」。涉及兩岸定位的法律，字裡行間皆是政治訊號。一個名詞的更迭、一段前提的微調，都足以牽動美、中、台三方的敏感神經。這並非是非對錯的爭辯，而是政治現實的權衡。

筆者給民進黨的建議，不如將名稱改為《臺灣與唐山人民關係條例》，初衷並非真要以此立案，而是一種帶有諷刺意味的提醒。所謂「唐山過台灣」，承載的是歷史、地理與血緣的交織；一句「有唐山公，無唐山媽」，精準勾勒出兩岸之間那種既非純粹國內、亦非單純國際的歷史糾纏。若能運用較具彈性、甚至帶有文化趣味的語言，或許能讓社會在統獨對撞的死胡同裡，找到緩衝與反思的空間。

同樣的邏輯，亦可應用於條文中「國家統一前」的表述。與其在法理名稱上硬碰硬，不如將條件具體化。若將前提修改為「中華人民共和國民主化以前」，或「台灣尚未共產化以前」，不僅更貼近現狀，也保留了戰略彈性。這類表述清晰地傳遞一個核心訊息：民主是對話的先決條件，而非主權歸屬的唯一答案。

在這樣的前提下，《兩岸條例》的適用便具備了「期限性」與「條件性」。它提醒國人，台灣的風險不只來自武力威嚇，更來自體制侵蝕。當對岸仍是威權政體，這部法律就是護衛台灣生活方式的防線。

成熟的政治運作，不在於誰喊得大聲，而在於誰能爭取更多的戰略時間與社會共識。理念可以堅持，但手段必須靈活。真正細膩的修法，不是讓盟友焦慮、讓敵人找藉口跳腳，而是要讓人民明白：法律的作用不在於宣洩情緒，而在於在不確定的未來中，為台灣撐開安全空間。這份靈活與幽默感，才是面對兩岸僵局時最欠缺的政治智慧。

（作者為退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書