自由廣場》「沈伯洋現象」的兩極 民主抵抗與自我審查

2026/01/08 05:30

◎ 朱孟庠

中共在圍台軍演後，又一次對立委沈伯洋展開喪心病狂的打壓行動，從跨國通緝到公開散播其工作地點與住處衛星影像，威脅直指台灣境內。這不只是個人恐嚇，而是對台灣主權與民主制度的直接挑戰。沈伯洋長期破解中共資訊戰、倡導全民防衛，正因切中要害，才成為中共「必欲除之」的對象。

沈伯洋的角色，結合立法者、公開情報與認知作戰研究者以及公民運動倡議者，象徵著台灣年輕世代與知識分子對中共威權的清醒抵抗。這使得中共對他採取紅色通緝與立案追殺，更具政治標誌性。對台灣而言，「沈伯洋現象」不只是一名立委遭威脅，而是民主國家如何面對專制政權滲透與跨境打壓的縮影。

然而，這一事件也撕裂出台灣內部「接觸 vs. 對抗」的路線衝突。一方面，公民社會高喊「我們都是沈伯洋」，展現清醒與抵抗；另一方面，卻有政治人物與部分輿論選擇自我審查，深怕「讓中共誤會」，使「台灣保衛戰」淪為內耗。真正的危機，從來不只在外敵，而在於內部能否團結。

更弔詭的是，沈伯洋受威脅時，立法院長與部分國民黨立委不僅未譴責中共，反而嘲諷，甚至建議他赴中「談誤會」。在中共已發出跨境通緝、踐踏台灣司法權的情況下，還要將同僚送入敵營，這不是天真，而是對主權與國安的麻木。對中共而言，從來沒有「誤會」，只有投降與不投降。

「沈伯洋現象」的真正意義，在於提醒台灣：當政治人物基於短期利益，縱容統戰、攻擊護台戰將，便形同替中共鋪路。人人都是沈伯洋，不只是口號，而是民主社會面對威權打壓時的自我定位。唯有清理國內紅統勢力、建構全民國防、展現團結決心，台灣才能讓世界看見，一個成熟的民主國家，絕不會在恐嚇面前低頭。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

