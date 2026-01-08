自由廣場》荒謬的「依法追責」是假法治、真恐嚇

◎ 郭索

中共國台辦昨天在例行記者會上，公然宣布將我國高檢署檢察官陳舒怡列為所謂「台獨打手幫兇」，聲稱將對其「依法終身追責」。這種指名道姓、充滿政治恫嚇的言論，不僅形同對台灣司法體系的赤裸裸挑釁，更是對民主法治精神的極端侮辱。一名依法辦理共諜案的檢察官，竟因堅守崗位而被獨裁政權視為追緝對象，這無疑揭露中共將其法律工具徹底淪為極權意志的政治打手。

事實上，陳舒怡檢察官多年來專責辦理危害國家安全案件，乃依法行使職權之責任所在。她所偵辦的對象，是潛伏於我國社會內部、與中共政權勾連進行滲透與情報蒐集的共諜分子，這些案件的審理與追訴，是建立在實質證據與司法程序上的合法行動。然而中共卻反其道而行，將執法者定性為罪犯，鼓吹所謂「綠色恐怖」，其邏輯之荒唐，簡直可比倒果為因的獨裁教條。

尤有甚者，中共這番「追責」言論背後的政治操作，無非是試圖製造寒蟬效應。從早前對心理作戰官兵懸賞追捕，到如今點名檢察官「終身追責」，其意圖是要讓所有身在台灣國安與司法系統的公職人員產生動搖與恐懼。這是一場混合型認知作戰的一環，以法律包裝報復，以懸賞製造敵人，以輿論塑造威權的「正當性」假象。它不只是針對個人，更是針對整個防衛體系、司法體系與民間對抗共產意志的系統性攻擊。

我們必須看清，這種「依法追責」的話術，是中共法治虛無主義的又一次演出。在其政權邏輯下，「法律」只是用來懲戒異議者、打壓不順從者的工具，絕非公平正義之體現。凡是守法者，只要不符其政治利益，即可被定罪；凡是犯法者，只要效忠政權，即可豁免責任。這樣的體制與文明法治毫無瓜葛，卻妄圖用這樣的制度來規訓台灣，說穿了，只是一場失敗統戰的發洩與無能的怒吼。

今日通緝陳舒怡，明日是否又將有更多依法辦事的警察、法官、甚至媒體人被冠上「打手」之名？這場政治鬧劇若不揭破，台灣社會將陷入中共虛構話語的陰影之中。唯有堅守民主與法治，支持我們的司法官堅持職守，才是對抗中共認知戰最堅強的盾牌。台灣不是中共的附庸，台灣的檢察官也不須接受獨裁政權的審判。

中共以為通緝一人，便能動搖百官；但我們要讓世界知道：只要還有一位檢察官願意依法辦案，我們的主權就在，我們的法治就在。本事件提醒我們要更加守護正義的旗幟；陳舒怡不是打手，是這面旗幟上不退縮的印記。

（作者是自由評論者）

