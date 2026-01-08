自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國際法豈能淪為惡棍的避難所！

2026/01/08 05:30

美軍突襲委內瑞拉，擒獲馬杜羅夫婦押回美國受審，各國官方的即時傾向，顯現當今世界恰似「矛盾共同體」。（路透）美軍突襲委內瑞拉，擒獲馬杜羅夫婦押回美國受審，各國官方的即時傾向，顯現當今世界恰似「矛盾共同體」。（路透）

美軍突襲委內瑞拉，擒獲馬杜羅夫婦押回美國受審，為二〇二六年揭開精彩的序幕。幾天來，各國對此事件多所回應，不同陣營各有己見。綜合各種媒體報導，各國官方的即時傾向，顯現當今世界恰似「矛盾共同體」。

美國：馬杜羅並非委內瑞拉總統，其政權也非合法政府。歐盟：馬杜羅缺乏合法性，而任何解決方案都必須遵守國際法和聯合國憲章。烏克蘭：由於選舉舞弊及鎮壓抗議者，烏克蘭不承認馬杜羅的合法性。瑞典：馬杜羅缺乏合法性，然而所有國家都有責任遵守並遵循國際法。德國：壓制委內瑞拉的公民社會，並將恐怖主義與毒品作為權力工具，用以動搖地區局勢來打壓反對派，馬杜羅已違反國際法。

另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯聲明：對美國未尊重國際法深表關切。聯合國人權高級專員發言人稱：美國侵犯了委內瑞拉主權，違反聯合國憲章，讓每個國家變得更不安全。這樣的聯合國觀點，似乎比較偏袒下列國家的立場。

中國：我們願意同各國共同捍衛國際法權威，反對叢林法則、反對干涉內政。俄羅斯：美國此舉意味著無法無天時代的回歸。其他的團夥之同一鼻孔出氣，也就不難想像了。

馬杜羅被「擒首」前幾天，解放軍又進行圍台軍演。並不意外，委內瑞拉聲明：一向堅守尊重各國主權、領土完整和國際法，相信在習近平的領導下，中國能夠度過這次由美國引發的危機。馬杜羅「落馬」後，習近平稱：大國尤應帶頭，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。專制國家，無非就是這樣：當團夥侵略非團夥，立刻依標準Ａ鼓掌加油，一旦團夥遭非團夥正義制裁，馬上把標準Ａ扭到標準Ｂ。像極了，黑幫互相聲援罵警察。

馬杜羅的敵友，包括台灣朝野，立場天差地別，是很合理的。樂觀的是，各國的措辭裡面，勉強可以找出一個交集：國際法。悲觀的是，不同陣營口中的國際法，似乎也有不同的用法。甚至，令人百思不解：他們各自所云的國際法，是不是存在於不同世界的不同規則？「挺馬隊」成員，中俄等等，向來破壞國際法不遺餘力，如今卻自我賦予捍衛國際法的「正義使命」，聲討真正忠於國際法精神者！失之毫釐，差以千里，不細加思考，就被洗腦成功了。

首先，由於選舉舞弊及鎮壓抗議者，不承認馬杜羅的合法性，幾乎是民主世界的共識。缺乏民權授命的「偽政府」，可以拿國家主權、內政不容干涉來當免死金牌，拒止其它國家、國際組織前來「解放民權」嗎？如果「挺馬隊」言之有理，所有民權被壓迫的國家，頭家只能對關起門被當狗打逆來順受了。

其次，國際法所要確保的，到底是對內壓迫民權的專制團夥？還是以民權為奠基石的正常國家？假使，國際法僅止於尊重國界，枉顧殘民政權草菅人命，這樣的國際法不也是革命的對象嗎！如果說，二〇二六年一月三日，是「無法無天時代的回歸」，豈不更可以說：二〇二二年二月廿四日，俄羅斯入侵烏克蘭，早已揭開無法無天的時代？國際法，一旦失去撥亂反正的功能，何異暗黑力量的幫兇！

試問：團夥俄羅斯入侵民主國家，而中國樂見非團夥國「割地換和平」，如今主客易位，專制團夥遭到懲罰，便改了標準，豈非自打嘴巴！長期以來，尤其過去近四年，中俄及其團夥，從未將國際法適用於非團夥，更不要說，生命財產保障、經濟生活自由、公民基本權利，被他們踐若糞土。如此這般，那些團夥有什麼資格反責他國不遵守國際法，妨礙他們繼續魚肉人民、中飽私囊？專制國家，對外拉幫結派，把國際搞成叢林，對內壓迫人民，糟蹋聯合國人權公約，且拒絕干涉內政。國際法，若是專為這種政權服務，不遵守反而是道德義務！

習近平的「全天候戰略夥伴」，馬杜羅被川普「仗義執法」，為此中國在委內瑞拉的地緣投資如打水漂。戰狼撒野可獲的獵物，絕對不會提到國際法，當他們訴諸國際法，適足以暴露他們已束手無策。南海仲裁案裁決，「非法無效沒有拘束力的廢紙」。中英聯合聲明，「作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義。」中俄都是惡例，當國際法有利於中華民族的偉大復興、恢復俄羅斯帝國榮光時，他們才會遵守。如果聯合國、民主國家也教條地讓國際法淪為惡棍的避難所，終將應驗「對敵人仁慈就是對自己殘忍」的老話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書