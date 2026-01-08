社論》國際法豈能淪為惡棍的避難所！

美軍突襲委內瑞拉，擒獲馬杜羅夫婦押回美國受審，各國官方的即時傾向，顯現當今世界恰似「矛盾共同體」。（路透）

美軍突襲委內瑞拉，擒獲馬杜羅夫婦押回美國受審，為二〇二六年揭開精彩的序幕。幾天來，各國對此事件多所回應，不同陣營各有己見。綜合各種媒體報導，各國官方的即時傾向，顯現當今世界恰似「矛盾共同體」。

美國：馬杜羅並非委內瑞拉總統，其政權也非合法政府。歐盟：馬杜羅缺乏合法性，而任何解決方案都必須遵守國際法和聯合國憲章。烏克蘭：由於選舉舞弊及鎮壓抗議者，烏克蘭不承認馬杜羅的合法性。瑞典：馬杜羅缺乏合法性，然而所有國家都有責任遵守並遵循國際法。德國：壓制委內瑞拉的公民社會，並將恐怖主義與毒品作為權力工具，用以動搖地區局勢來打壓反對派，馬杜羅已違反國際法。

另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯聲明：對美國未尊重國際法深表關切。聯合國人權高級專員發言人稱：美國侵犯了委內瑞拉主權，違反聯合國憲章，讓每個國家變得更不安全。這樣的聯合國觀點，似乎比較偏袒下列國家的立場。

中國：我們願意同各國共同捍衛國際法權威，反對叢林法則、反對干涉內政。俄羅斯：美國此舉意味著無法無天時代的回歸。其他的團夥之同一鼻孔出氣，也就不難想像了。

馬杜羅被「擒首」前幾天，解放軍又進行圍台軍演。並不意外，委內瑞拉聲明：一向堅守尊重各國主權、領土完整和國際法，相信在習近平的領導下，中國能夠度過這次由美國引發的危機。馬杜羅「落馬」後，習近平稱：大國尤應帶頭，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。專制國家，無非就是這樣：當團夥侵略非團夥，立刻依標準Ａ鼓掌加油，一旦團夥遭非團夥正義制裁，馬上把標準Ａ扭到標準Ｂ。像極了，黑幫互相聲援罵警察。

馬杜羅的敵友，包括台灣朝野，立場天差地別，是很合理的。樂觀的是，各國的措辭裡面，勉強可以找出一個交集：國際法。悲觀的是，不同陣營口中的國際法，似乎也有不同的用法。甚至，令人百思不解：他們各自所云的國際法，是不是存在於不同世界的不同規則？「挺馬隊」成員，中俄等等，向來破壞國際法不遺餘力，如今卻自我賦予捍衛國際法的「正義使命」，聲討真正忠於國際法精神者！失之毫釐，差以千里，不細加思考，就被洗腦成功了。

首先，由於選舉舞弊及鎮壓抗議者，不承認馬杜羅的合法性，幾乎是民主世界的共識。缺乏民權授命的「偽政府」，可以拿國家主權、內政不容干涉來當免死金牌，拒止其它國家、國際組織前來「解放民權」嗎？如果「挺馬隊」言之有理，所有民權被壓迫的國家，頭家只能對關起門被當狗打逆來順受了。

其次，國際法所要確保的，到底是對內壓迫民權的專制團夥？還是以民權為奠基石的正常國家？假使，國際法僅止於尊重國界，枉顧殘民政權草菅人命，這樣的國際法不也是革命的對象嗎！如果說，二〇二六年一月三日，是「無法無天時代的回歸」，豈不更可以說：二〇二二年二月廿四日，俄羅斯入侵烏克蘭，早已揭開無法無天的時代？國際法，一旦失去撥亂反正的功能，何異暗黑力量的幫兇！

試問：團夥俄羅斯入侵民主國家，而中國樂見非團夥國「割地換和平」，如今主客易位，專制團夥遭到懲罰，便改了標準，豈非自打嘴巴！長期以來，尤其過去近四年，中俄及其團夥，從未將國際法適用於非團夥，更不要說，生命財產保障、經濟生活自由、公民基本權利，被他們踐若糞土。如此這般，那些團夥有什麼資格反責他國不遵守國際法，妨礙他們繼續魚肉人民、中飽私囊？專制國家，對外拉幫結派，把國際搞成叢林，對內壓迫人民，糟蹋聯合國人權公約，且拒絕干涉內政。國際法，若是專為這種政權服務，不遵守反而是道德義務！

習近平的「全天候戰略夥伴」，馬杜羅被川普「仗義執法」，為此中國在委內瑞拉的地緣投資如打水漂。戰狼撒野可獲的獵物，絕對不會提到國際法，當他們訴諸國際法，適足以暴露他們已束手無策。南海仲裁案裁決，「非法無效沒有拘束力的廢紙」。中英聯合聲明，「作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義。」中俄都是惡例，當國際法有利於中華民族的偉大復興、恢復俄羅斯帝國榮光時，他們才會遵守。如果聯合國、民主國家也教條地讓國際法淪為惡棍的避難所，終將應驗「對敵人仁慈就是對自己殘忍」的老話。

