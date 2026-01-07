自由電子報
自由廣場》懲罰壞人之前，別先傷了孩子

2026/01/07 05:30

◎ 葉昱呈

高雄市心理衛生中心前執行祕書何建忠，濫用職權涉嫌性侵未成年少女，行為卑劣，理應承受最嚴厲的司法與行政究責，社會對此絕無任何容忍空間。然而，案件曝光後，部分輿論卻迅速將焦點轉向「衛生局半年未對外說明」，指控隱匿、包庇，卻忽略心理衛生與自殺防治現場，長年承擔的並非政治風險，而是攸關生死的「生命風險」。

本案被害者並非一般刑案中的受害人，而是列管中的高風險輕生未成年人。精神醫學與自殺防治研究早已反覆證實，媒體過度曝光、標籤化敘事與輿論高度聚焦，將顯著提高再次自傷或輕生的機率。對這些孩子而言，「被曝光」往往不是正義的伸張，而是壓力與創傷的再疊加。

《兒童及少年福利與權益保障法》與《性侵害犯罪防治法》明定，因職務所知悉之隱私與秘密，應嚴格保密；涉及未成年人，更須採取安全與秘密處理原則。世界衛生組織與我國自殺防治指引亦強調「最小揭露原則」，其目的不是掩蓋不法，而是避免正義成為二度傷害。

第一線心衛人員與社工長期承受高壓，陪伴反覆自傷的孩子與深夜求救的家庭。依實務顯示，性侵案件若過早揭露細節，受害者往往被迫轉學、切斷支持網絡，甚至走向自我封閉。

個別惡行必須嚴懲，但不該因此抹煞整個心衛體系的專業與付出。成熟的社會，應同時追究加害者、保護受害者，並克制輿論的獵巫衝動，讓替生命撐傘的心衛社工，不被錯誤指控擊倒。

（作者是衛政公務員）

