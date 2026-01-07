自由廣場》﹙鏗鏘集﹚台灣要珍惜自己，中國也應正視台灣

◎ 李敏勇

台灣的民主化得來不易，先是被清帝國時代的中國割讓給日本，在被殖民近現代化的際遇追求議會設制。二戰後戰敗的日本放棄殖民台灣，台灣人以脫胎清帝國的中華民國是亞洲第一個民主共和國，迎接祖國順勢進佔統治。不到四年，台灣就成為中華民國類殖民流亡統治之域。歷經戒嚴長期化，汗水與血淚交織的社會運動，以寧靜革命形塑民主化進程。

當前台灣的問題是因為「殘餘中國的國家名義」和「中國國民黨的流亡殖民意識」糾葛，未能成為正常國家。一九七一年，中華民國在聯合國的「中國」代表權被中華人民共和國取而代之之時，中國國民黨蔣介石體制執意於殘餘中國，並未為台灣保留國際法的國家條件。更早，彭明敏師生三人，於一九六四年以《台灣人民自救運動宣言》倡議的不分先來後到，生活在台灣的人們共同建立一個新國家的運動，只讓識見成為叛亂異議。蔣氏父子的反共體制留下「殘餘中國」性，成為今日台灣的國家難題。

世界都知道，台灣在中國東南邊緣，隔著名為台灣海峽，是一個已經民主化的國家。雖然國號仍叫做「中華民國」，但並非一九四九年以前的「中華民國」：她實存於台灣的七十七年歷史超過在中國本土的三十八年，一個新的共同體經歷戒嚴、反共，到脫離「動員戡亂時代」，以民主化走向台灣化。現在是中華人民共和國以文攻武嚇威脅要併吞中華民國，台灣並沒有反攻大陸的主張。昔日中國國民黨挾持中華民國流亡台灣的反攻復國想法，已成為歷史。

中國應面對台灣從一八九五年就被割讓的歷史。雖然一九四五年到一九四九年曾因中華民國統治，形成台灣與中國的紐帶，但台灣已經歷民主化的國家重建，形成漢字文化圈異於中國的新國家。台灣對中國有益無害，以兩國形勢友好往來，走在和平之途，才是正道，也會讓世界見證中國的文明曙光。

台灣之於中國，就像美國、澳洲、紐西蘭，或大部分加拿大之於英聯合王國。正視歷史與現實，才能終結台灣與中國的糾葛。中國不應該落入中國國民黨反共、降共的黑白無常與背反邏輯，要正視台灣在近代歷史的悲情與自救的歷史，脫離國共內戰鬥爭長期兵戎的桎梏，迎向兩岸和平共存，開創漢字文化圈台灣與中國的新歷史，改變中國恃強而驕的形象，以人民福祉為重，讓世界一新耳目。

（作者是詩人）

