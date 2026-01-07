自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚台灣要珍惜自己，中國也應正視台灣

2026/01/07 05:30

◎ 李敏勇

台灣的民主化得來不易，先是被清帝國時代的中國割讓給日本，在被殖民近現代化的際遇追求議會設制。二戰後戰敗的日本放棄殖民台灣，台灣人以脫胎清帝國的中華民國是亞洲第一個民主共和國，迎接祖國順勢進佔統治。不到四年，台灣就成為中華民國類殖民流亡統治之域。歷經戒嚴長期化，汗水與血淚交織的社會運動，以寧靜革命形塑民主化進程。

當前台灣的問題是因為「殘餘中國的國家名義」和「中國國民黨的流亡殖民意識」糾葛，未能成為正常國家。一九七一年，中華民國在聯合國的「中國」代表權被中華人民共和國取而代之之時，中國國民黨蔣介石體制執意於殘餘中國，並未為台灣保留國際法的國家條件。更早，彭明敏師生三人，於一九六四年以《台灣人民自救運動宣言》倡議的不分先來後到，生活在台灣的人們共同建立一個新國家的運動，只讓識見成為叛亂異議。蔣氏父子的反共體制留下「殘餘中國」性，成為今日台灣的國家難題。

世界都知道，台灣在中國東南邊緣，隔著名為台灣海峽，是一個已經民主化的國家。雖然國號仍叫做「中華民國」，但並非一九四九年以前的「中華民國」：她實存於台灣的七十七年歷史超過在中國本土的三十八年，一個新的共同體經歷戒嚴、反共，到脫離「動員戡亂時代」，以民主化走向台灣化。現在是中華人民共和國以文攻武嚇威脅要併吞中華民國，台灣並沒有反攻大陸的主張。昔日中國國民黨挾持中華民國流亡台灣的反攻復國想法，已成為歷史。

中國應面對台灣從一八九五年就被割讓的歷史。雖然一九四五年到一九四九年曾因中華民國統治，形成台灣與中國的紐帶，但台灣已經歷民主化的國家重建，形成漢字文化圈異於中國的新國家。台灣對中國有益無害，以兩國形勢友好往來，走在和平之途，才是正道，也會讓世界見證中國的文明曙光。

台灣之於中國，就像美國、澳洲、紐西蘭，或大部分加拿大之於英聯合王國。正視歷史與現實，才能終結台灣與中國的糾葛。中國不應該落入中國國民黨反共、降共的黑白無常與背反邏輯，要正視台灣在近代歷史的悲情與自救的歷史，脫離國共內戰鬥爭長期兵戎的桎梏，迎向兩岸和平共存，開創漢字文化圈台灣與中國的新歷史，改變中國恃強而驕的形象，以人民福祉為重，讓世界一新耳目。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書