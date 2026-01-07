自由電子報
自由廣場》焦土不是改革，是老派威嚇

2026/01/07 05:30

◎ 沈言

近來，柯文哲以「動黃國昌就要焦土」作為回應，引發社會譁然。這不是政策辯論，也不是法律主張，而是一種高度對抗的政治表態。真正值得檢視的，不在於語氣是否激烈，而在於這種說法背後所預設的政治邏輯，也就是只要有人試圖進行監督或檢驗，就準備把整個政治場域推向全面對抗。

「焦土」原本是戰爭概念，指的是為了阻止敵方利用資源，不惜摧毀土地與基礎設施。但在民主政治中，立法院、司法制度與公共信任，正是國家賴以運作的基礎設施。當政治人物把焦土政策當成威嚇工具，真正受損的不是政敵，而是制度本身的可運作性。

台灣其實已經付過一次代價。二〇〇〇年代中期，當民進黨執政、國民黨在野時，國民黨在立法院對執政黨發動焦土式對抗。外媒與政治研究以「Scorched Earth」形容這種全面杯葛策略，指出其結果並非有效制衡，而是政策停滯與治理空轉。更諷刺的是，這些內耗畫面隨即被北京納入宣傳敘事，用來嘲笑台灣民主無能和低效，但民主社會最不該做的事，正是親手替威權政權提供攻擊民主的素材。

更令人不安的是，這一次的焦土威脅，並非源自制度內的程序爭議，而是刻意用個人意志對抗司法現實。當事人並非在為制度辯護，而是在自身與黃國昌已涉及司法案件、依法本應接受調查與檢驗的情況下，選擇以焦土對抗轉移焦點，試圖將兩人一併放置在不可被觸碰的位置。當政治人物以威嚇取代面對司法，用對抗掩蓋違法嫌疑，法律便不再是底線，而被降級為可以被操作的工具。

民主政治的核心，從來不在於誰的語言更強硬，而在於沒有人可以因為政治重要性而免於監督。歷史早已證明，焦土政治不會帶來正義，也不會強化治理，只會反覆消耗制度信用，並將代價轉嫁給整個社會。

說到最後，焦土威脅掩蓋不了該被交代的現實。當政治人物選擇高喊對抗，卻對關鍵人物的去向始終避而不談，這不再是價值立場，而是赤裸裸的責任逃避。語言對抗可以不斷升高，但橘子的去向至今未說明清楚，本身就已說明一切。

（作者從事畜收業）

