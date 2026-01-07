自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚川普把習近平震到腦震盪

2026/01/07 05:30

美國對委內瑞拉採取行動，活捉馬杜羅夫婦，剛剛表示在拉美對美國寸土不讓的習近平，居然被震到失常，中國外交部發表例行的不滿態度，然後再不敢多出聲。本來以為中國獨裁者習近平一月五日會見韓國總統李在明時，會厲聲聲討美國，甚至拒絕川普四月來訪，以維護中國與委內瑞拉的「全天候戰略性夥伴關係」，哪知習近平完全不吭聲，就當沒有這件事。什麼叫「全天候」？那就是每天二十四小時待命。如果習近平故作神秘隱身倒也罷了，然而他轟轟烈烈亮相卻不表態，讓人懷疑他是不是被川普的敲山震虎震到腦震盪，不能做出正常反應，必須全天候接受醫療檢測。

習近平確實是腦震盪，倒不是一般意義上的生理反應，而是心理上的腦震盪。習近平新時代的偉大思想，本來是戰無不勝，攻無不克，並且集中在他出版的一百四十八本書裡。只要全國十四億「刁民」倒背如流，變成「习（習）民」，中國的任何問題都可以解決。不幸，中國人沒有那個智慧，在馬杜羅被俘後，網路上流行的居然是梁靜茹演唱的《可惜不是你》，有的網友再歪一下寫「可惜不是尼（維尼）」。所幸這個歪風黨中央早有覺察，早停掉了一些地方的跨年晚會，避免失控。只是還忙壞網路警察出來刪文，來維護中國的言論自由。

不僅如此，黨中央還在一月四日召開全國宣傳部長會議，政治局常委兼書記處書記蔡奇呼籲，要堅持不懈用習近平思想凝心鑄魂，用黨的創新理論「武裝全黨、教育人民」。且要做好新聞輿論工作，「把經濟宣傳擺在重要位置」，加強輿情應對和輿論引導。這是委內瑞拉事件發生前準備的講稿，因此似乎文不對題，但是經濟是習近平的弱項，以致至今一籌莫展。然而經濟不是政治制度決定的嗎？怪不得新聞輿論工作無法對委內瑞拉事件作出反應，對委內瑞拉投資的三百億美元又可能泡湯了。

習近平自命為南半球國家利益的總代表，而美國國務卿魯比歐表明不容西半球成為敵人的基地；委內瑞拉在西半球，也不在南半球而在北半球，所以美國採取行動，中國無從置喙。這是習近平自己設下的規矩，自己要遵守。習近平也尊重二戰後形成的國際秩序，可是二戰後中共推翻了國民政府的統治，又與北韓入侵南韓，那算不算破壞二戰後的國際秩序？

在習李會談中習近平除了煽動反日之外（卻一字不提韓戰對南韓的大規模破壞與屠殺），還提及「並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流」。這是習近平要插手北半球駐韓美軍與薩德防禦系統的信號，美國必須提出警告。韓國民眾現在反中情緒十分強烈，左膠李在明不顧民眾意願去拍習近平馬屁，當心落到馬杜羅的下場。

習近平的腦震盪導致中國在多個領域手足失措，且看局勢的發展。

（作者林保華為資深時事評論員）

