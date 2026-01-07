自由廣場》當安理會失靈 美國逮捕馬杜羅的現實邏輯

◎ 楊智強

美國迅雷不及掩耳逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼國際。批評者指其違反國際法，未經聯合國安理會授權、觸犯不使用武力原則。這些指控在法律上並非無的放矢，但若只停留於此，則有刻意忽略國際政治的殘酷現實之嫌—聯合國體系早已失能。

委內瑞拉長期的系統性鎮壓，已被聯合國調查團認定為危害人類罪，國際刑事法院亦已展開調查。更殘酷的是，這場人權災難已迫使超過八百萬委內瑞拉人民被迫逃離家園，成為當代規模最大的難民與移民危機之一。然而安理會至今毫無作為，原因始終在於中國與俄羅斯的否決權。當否決權成為獨裁者的保護傘，捍衛人權在聯合國根本無路可走。

歐盟部分國家指摘美國「違反國際法」，卻也僅止於聲明。這些民主國家並非不理解人權危機，卻被癱瘓的制度綑綁手腳。閉門造車的結構下，要求美國「遵守程序」，形同默許暴行繼續發生。若因「尊重國際法」而放任馬杜羅持續鎮壓、強制失蹤、系統性侵害人權，世界將走向何處？一個看似「合法」，卻更加不合理、也更不道德的世界。

譴責美國違反國際法乍看合理，但我們更該認清現實，普廷主導的俄烏戰爭已打了四年仍未停歇，中俄在聯合國的否決權，早已使安理會淪為獨裁者的避難所。當國際法被濫用為保護暴行的工具，民主國家若仍拘泥程序，無異於以理想對抗現實。兩害相權之下，放任獨裁政權持續施加人權暴行，與美國挺身而出採取單邊行動相比，某種程度上正是「用魔法對付魔法」的務實選擇。

長年的人道災難，也讓委內瑞拉的民主象徵站上世界舞台。反對派領袖馬查多長年以非暴力方式對抗馬杜羅政權，推動選舉監督、揭露人權迫害，卻因此遭到政治追殺、被迫逃亡。她最終歷經艱辛抵達奧斯陸，並獲頒二〇二五年諾貝爾和平獎，成為委內瑞拉民主抗爭的國際象徵。

值得注意的是，馬查多數度肯定美國在對抗馬杜羅政權上的關鍵角色。當委國獨裁政權逼迫超過八百萬人民流離失所，連和平倡議者都必須逃難求生，就像劉曉波當年獲獎那張空著的椅子，所謂「主權」與「內政」的辯護，只是掩蓋暴行的空話。在國際層面，中共同樣慣於以外國不得干涉「內政」與台灣無「主權」之名，到處宣揚一個中國政策。

理想主義者寄望國際刑事法院與多邊機制，但這些工具對大國及其盟友幾乎無能為力。當制度被濫用、正義被否決，單邊行動或許不是完美選項，卻成了唯一能打破僵局的方式。反觀國內，立院藍白多次否決軍購案、癱瘓憲法法庭、離島建設條例大開門戶，逕行濫用制度，同樣削弱民主防衛能力。

台灣的安全，難以單靠被綁架的國際秩序，而須建立自身防衛、支持國防預算，以及民主同盟國家的實質承諾。當國際法無法制止暴行，選擇實質效益的理解，而非流於形式的譴責，才是務實且理性的護國之盾。

（作者是社會科教師）

