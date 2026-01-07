自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當安理會失靈 美國逮捕馬杜羅的現實邏輯

2026/01/07 05:30

◎ 楊智強

美國迅雷不及掩耳逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼國際。批評者指其違反國際法，未經聯合國安理會授權、觸犯不使用武力原則。這些指控在法律上並非無的放矢，但若只停留於此，則有刻意忽略國際政治的殘酷現實之嫌—聯合國體系早已失能。

委內瑞拉長期的系統性鎮壓，已被聯合國調查團認定為危害人類罪，國際刑事法院亦已展開調查。更殘酷的是，這場人權災難已迫使超過八百萬委內瑞拉人民被迫逃離家園，成為當代規模最大的難民與移民危機之一。然而安理會至今毫無作為，原因始終在於中國與俄羅斯的否決權。當否決權成為獨裁者的保護傘，捍衛人權在聯合國根本無路可走。

歐盟部分國家指摘美國「違反國際法」，卻也僅止於聲明。這些民主國家並非不理解人權危機，卻被癱瘓的制度綑綁手腳。閉門造車的結構下，要求美國「遵守程序」，形同默許暴行繼續發生。若因「尊重國際法」而放任馬杜羅持續鎮壓、強制失蹤、系統性侵害人權，世界將走向何處？一個看似「合法」，卻更加不合理、也更不道德的世界。

譴責美國違反國際法乍看合理，但我們更該認清現實，普廷主導的俄烏戰爭已打了四年仍未停歇，中俄在聯合國的否決權，早已使安理會淪為獨裁者的避難所。當國際法被濫用為保護暴行的工具，民主國家若仍拘泥程序，無異於以理想對抗現實。兩害相權之下，放任獨裁政權持續施加人權暴行，與美國挺身而出採取單邊行動相比，某種程度上正是「用魔法對付魔法」的務實選擇。

長年的人道災難，也讓委內瑞拉的民主象徵站上世界舞台。反對派領袖馬查多長年以非暴力方式對抗馬杜羅政權，推動選舉監督、揭露人權迫害，卻因此遭到政治追殺、被迫逃亡。她最終歷經艱辛抵達奧斯陸，並獲頒二〇二五年諾貝爾和平獎，成為委內瑞拉民主抗爭的國際象徵。

值得注意的是，馬查多數度肯定美國在對抗馬杜羅政權上的關鍵角色。當委國獨裁政權逼迫超過八百萬人民流離失所，連和平倡議者都必須逃難求生，就像劉曉波當年獲獎那張空著的椅子，所謂「主權」與「內政」的辯護，只是掩蓋暴行的空話。在國際層面，中共同樣慣於以外國不得干涉「內政」與台灣無「主權」之名，到處宣揚一個中國政策。

理想主義者寄望國際刑事法院與多邊機制，但這些工具對大國及其盟友幾乎無能為力。當制度被濫用、正義被否決，單邊行動或許不是完美選項，卻成了唯一能打破僵局的方式。反觀國內，立院藍白多次否決軍購案、癱瘓憲法法庭、離島建設條例大開門戶，逕行濫用制度，同樣削弱民主防衛能力。

台灣的安全，難以單靠被綁架的國際秩序，而須建立自身防衛、支持國防預算，以及民主同盟國家的實質承諾。當國際法無法制止暴行，選擇實質效益的理解，而非流於形式的譴責，才是務實且理性的護國之盾。

（作者是社會科教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書