社論》百年馬拉松與百米障礙賽

2024以來，北京的對台攻略改弦更張，企圖利用藍白國會多數，以民主挾制本土政權、侵吞台灣主權。裡應外合，形成一場沒有煙硝的戰爭。

二〇二六，似乎會是不平凡的一年。但兩岸小氣候，與國際大氣候溫差甚大。藍白主宰立法院，否決譴責中共圍台軍演，通過嚴厲譴責卓榮泰、要求吳釗燮自行請辭。境外、境內敵對勢力合流，不知道，習近平的「全天候戰略夥伴」馬杜羅遭川普「擒首」，「兩岸的中國人」有沒有清醒一點。而日本華裔參議員石平，遭中國制裁。昨日，石平抵達台灣現身說法：中華人民共和國政府不允許他進入中國國境，他卻能夠順利進入台灣、中華民國國境，充分說明中華人民共和國和中華民國，完全是兩個不同的國家。輕鬆訪問台灣，嘲諷了中國戰狼外交暴走之無理取鬧。

北京高層政治氣氛詭譎之中，年關前又來一回圍台軍演，多國譴責北京製造禍端。美國國務院敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。相形之下，藍白胳臂往外彎，不得不令國際友人深感困惑：台灣內部撕裂情勢，會不會成為維持台海現狀的破口？一如在美國、日本、菲律賓包抄之外，中國鎖定南韓李在明政府，尋找印太地緣政治的破口。

「兩岸的中國人」，始終有個「美麗的誤會」，以為他們異口同聲，便可「片面」改變現狀。這個迷思起於，國共自以為「共同」改變現狀，乃是兩岸有志一同，不是北京「片面」之舉。殊不知，西方式思考與中國式思考，完全是兩回事。所謂的「國共兩黨」、「兩岸所有的中國人」，乍聽之下彷彿不是「片面」而是「雙方」。然而，正如「我們都是中國人」所言，他們「同屬一個中國」，所以，依舊是中國方面的「片面」。這種話術忽略了，國際認知的「非片面」，至少要類似「舊金山和約」那樣的二戰同盟國合意決定。而假使中國不承認舊金山和約，那麼台灣的主權狀態就得回到屬於日治時代，日本也就成為利益相關的一方，對台灣（台澎）的處置仍有發言權。當然，更應重視遠多於「我是中國人」的台灣主流民意。

二戰結束、韓戰停火以來，台灣的主權歸屬，至今的最終定案就是「未定」。所謂的戰略模糊，有一點卻是相當明確的，那就是：台灣必須存在於友好（美國隊）國家之手。尼克森聯中制俄，鄧小平改革開放，一度令美國歷屆政府想像，中國終將融入國際秩序，成為美國為首之西方的友好國家。這種過度樂觀的假設，也導致他們的對中、對台政策向北京傾斜。直到川普第一任期內，才解除尼克森主義的魔咒。川普第二任國安報告：阻止任何奪取台灣的行動，確保防衛台灣的可能性。當然，盟邦必須擴大投入與支出（軍事預算）。或許，行動預告沒有拜登具體，防中保台的意志毫不猶豫。

有一種說法，中國與美國正在進行百年馬拉松。從地緣政治來看，如果這種說法成立，台灣與中國也是一場百年馬拉松。不過，落實到賴清德與習近平，卻比較像是百米障礙賽。因為，他們倆位選手，可能在短時間內就會分出勝負。「必須要從內部攻破」，「不打沒有內應的仗」，向來是共產黨的毛氏兵法。此一兵法，運用於台灣，二〇二四以來，更具破壞性、攻擊力。為了取得合法性，降低統一成本，眼看台灣主流民意，拒中保台維持獨立現狀，民主國家紛紛對中國去風險化，且嚴防中國武力擴張，北京的對台攻略改弦更張，企圖利用藍白國會多數，以民主挾制本土政權、侵吞台灣主權。裡應外合，形成一場沒有煙硝的戰爭。但，中國經濟由盛而衰、失業及財富縮水激發社會矛盾、高層權力及路線之爭，亦令習近平尋求第四個任期充滿變數。尼泊爾、伊朗、委內瑞拉，都是外部的不祥之兆。習的二〇二七前具備攻台能力，賴的必須做最壞的打算及二〇二八連任路，都是彼此百米障礙賽的柵欄。

話說回來百年馬拉松。一九四九之後，國共內戰揭曉，「中國代表權」爭議隨即上演了。從後見之明來看，「排我納匪」只是遲早的事情，但國際情勢未定，各國各有盤算，直到一九七一聯大二七五八號決議，才解決「中國代表權」轉手中華人民共和國。最後的主要國家，更要到一九七九，方告「美匪建交」。歷史也有其鐘擺，台灣進入後蔣時代，民主改革本土化，民選政府拋棄虛幻的「中國代表權」，務實承認只有人民賦予的「台灣代表權」。理據甚明，越來越多國家又開始低調地與台灣官方往來，二〇二〇新冠疫情以來，這種趨勢更為明顯。這次，輪到PRC在抗拒歷史的巨輪，但歷史的完成也同樣是遲早的問題。

