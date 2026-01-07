自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》百年馬拉松與百米障礙賽

2026/01/07 05:30

2024以來，北京的對台攻略改弦更張，企圖利用藍白國會多數，以民主挾制本土政權、侵吞台灣主權。裡應外合，形成一場沒有煙硝的戰爭。（資料照，記者塗建榮攝）2024以來，北京的對台攻略改弦更張，企圖利用藍白國會多數，以民主挾制本土政權、侵吞台灣主權。裡應外合，形成一場沒有煙硝的戰爭。（資料照，記者塗建榮攝）

二〇二六，似乎會是不平凡的一年。但兩岸小氣候，與國際大氣候溫差甚大。藍白主宰立法院，否決譴責中共圍台軍演，通過嚴厲譴責卓榮泰、要求吳釗燮自行請辭。境外、境內敵對勢力合流，不知道，習近平的「全天候戰略夥伴」馬杜羅遭川普「擒首」，「兩岸的中國人」有沒有清醒一點。而日本華裔參議員石平，遭中國制裁。昨日，石平抵達台灣現身說法：中華人民共和國政府不允許他進入中國國境，他卻能夠順利進入台灣、中華民國國境，充分說明中華人民共和國和中華民國，完全是兩個不同的國家。輕鬆訪問台灣，嘲諷了中國戰狼外交暴走之無理取鬧。

北京高層政治氣氛詭譎之中，年關前又來一回圍台軍演，多國譴責北京製造禍端。美國國務院敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。相形之下，藍白胳臂往外彎，不得不令國際友人深感困惑：台灣內部撕裂情勢，會不會成為維持台海現狀的破口？一如在美國、日本、菲律賓包抄之外，中國鎖定南韓李在明政府，尋找印太地緣政治的破口。

「兩岸的中國人」，始終有個「美麗的誤會」，以為他們異口同聲，便可「片面」改變現狀。這個迷思起於，國共自以為「共同」改變現狀，乃是兩岸有志一同，不是北京「片面」之舉。殊不知，西方式思考與中國式思考，完全是兩回事。所謂的「國共兩黨」、「兩岸所有的中國人」，乍聽之下彷彿不是「片面」而是「雙方」。然而，正如「我們都是中國人」所言，他們「同屬一個中國」，所以，依舊是中國方面的「片面」。這種話術忽略了，國際認知的「非片面」，至少要類似「舊金山和約」那樣的二戰同盟國合意決定。而假使中國不承認舊金山和約，那麼台灣的主權狀態就得回到屬於日治時代，日本也就成為利益相關的一方，對台灣（台澎）的處置仍有發言權。當然，更應重視遠多於「我是中國人」的台灣主流民意。

二戰結束、韓戰停火以來，台灣的主權歸屬，至今的最終定案就是「未定」。所謂的戰略模糊，有一點卻是相當明確的，那就是：台灣必須存在於友好（美國隊）國家之手。尼克森聯中制俄，鄧小平改革開放，一度令美國歷屆政府想像，中國終將融入國際秩序，成為美國為首之西方的友好國家。這種過度樂觀的假設，也導致他們的對中、對台政策向北京傾斜。直到川普第一任期內，才解除尼克森主義的魔咒。川普第二任國安報告：阻止任何奪取台灣的行動，確保防衛台灣的可能性。當然，盟邦必須擴大投入與支出（軍事預算）。或許，行動預告沒有拜登具體，防中保台的意志毫不猶豫。

有一種說法，中國與美國正在進行百年馬拉松。從地緣政治來看，如果這種說法成立，台灣與中國也是一場百年馬拉松。不過，落實到賴清德與習近平，卻比較像是百米障礙賽。因為，他們倆位選手，可能在短時間內就會分出勝負。「必須要從內部攻破」，「不打沒有內應的仗」，向來是共產黨的毛氏兵法。此一兵法，運用於台灣，二〇二四以來，更具破壞性、攻擊力。為了取得合法性，降低統一成本，眼看台灣主流民意，拒中保台維持獨立現狀，民主國家紛紛對中國去風險化，且嚴防中國武力擴張，北京的對台攻略改弦更張，企圖利用藍白國會多數，以民主挾制本土政權、侵吞台灣主權。裡應外合，形成一場沒有煙硝的戰爭。但，中國經濟由盛而衰、失業及財富縮水激發社會矛盾、高層權力及路線之爭，亦令習近平尋求第四個任期充滿變數。尼泊爾、伊朗、委內瑞拉，都是外部的不祥之兆。習的二〇二七前具備攻台能力，賴的必須做最壞的打算及二〇二八連任路，都是彼此百米障礙賽的柵欄。

話說回來百年馬拉松。一九四九之後，國共內戰揭曉，「中國代表權」爭議隨即上演了。從後見之明來看，「排我納匪」只是遲早的事情，但國際情勢未定，各國各有盤算，直到一九七一聯大二七五八號決議，才解決「中國代表權」轉手中華人民共和國。最後的主要國家，更要到一九七九，方告「美匪建交」。歷史也有其鐘擺，台灣進入後蔣時代，民主改革本土化，民選政府拋棄虛幻的「中國代表權」，務實承認只有人民賦予的「台灣代表權」。理據甚明，越來越多國家又開始低調地與台灣官方往來，二〇二〇新冠疫情以來，這種趨勢更為明顯。這次，輪到PRC在抗拒歷史的巨輪，但歷史的完成也同樣是遲早的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書