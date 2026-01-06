自由電子報
自由廣場》（北社評論）台灣國家韌性與區域安全環境的轉變

2026/01/06 05:30

◎ 鄭睦群

每當台海周邊出現軍事演習，社會輿論往往容易被當下的緊張氛圍牽動，情緒快速升溫，但台灣並非第一次面對高壓與威脅！回顧一九九〇年代中期，台灣仍處於民主化初期，政治體制尚在調整階段，國際處境也遠比今日艱困。當美國對台政策高度模糊，區域安全架構尚未成形，台灣缺乏清楚而穩定的外部支撐。然而即便在那樣不利條件下，台灣仍然撐過飛彈危機與政治震盪，社會秩序沒有崩解，制度運作也未停擺。這段歷史提醒我們，台灣的國家韌性，是站在逆境與壓力中逐步累積而來。

一九九五年與二〇二五年，中共皆以「反對台獨」為名，在台灣周邊進行大規模軍事演習，但兩者其實存在關鍵差異。一九九五年的解放軍仍處於軍事現代化初期，軍演更多是政治訊號的傳遞與心理層面的施壓；中共內部仍維持一定程度的集體領導與制衡機制，對外軍事行動相對謹慎。反觀現在，中共軍力已完成長期結構性投資，能整合海空兵力、資電作戰與灰色地帶手段，加上權力高度集中，使誤判與衝突升高的風險反而增加。威脅的形式改變了，決策不確定性也隨之提高，這正是當前情勢中不可忽視的差異。

若將目光放在中共軍力成長，反會低估台灣今日戰略位置。與一九九五年相比，台灣如今已深度嵌入印太安全架構，美日同盟角色日益明確，台美之間的價值與利益連結不再模糊，台日之間的安全互動亦持續深化。台灣不再只是被動承受壓力的對象，而是亞太安全網絡中的重要樞紐。這樣的結構性轉變，也反映在社會的日常運作層面：即便面對政治與安全議題，台灣股市仍呈現持穩中緩步向上的走勢，顯示市場對經濟基本面、制度運作與社會韌性，仍保有長期而穩定的信任。

真正需要警惕的是：當軍演逐漸被視為例行新聞，當政治對立與認知作戰侵蝕公共討論，民主社會可能在「看似冷靜」之中，悄然流失共識。一九九五年的社會或許曾陷入恐慌，但仍存在相對清楚的敵我認知；今日的台灣，看似平靜，卻更需要自覺與自律。台灣不需要恐慌動員，而是以成熟民主社會的態度，持續強化國防、提高警覺。唯有將歷史中反覆驗證的韌性，轉化為制度化的安全準備與治理能力，才能在長期不確定的環境中，維持國家運作的穩定與永續。

（作者是台灣北社理事兼國際交流委員會副主委）

