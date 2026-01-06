自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》以人為本 走出AI浪潮下的教育困局

2026/01/06 05:30

◎ 陳凌曜

芬蘭非營利組織HundrED在《二〇二六全球教育創新報告》指出，AI時代教育最稀缺的資源不是技術，而是「人」，尤其是教師。這一判斷，放在台灣教育現況中，顯得格外貼切。近年台灣在數位學習、AI輔助教學、智慧校園等領域投入大量資源，從平板進班、學習平台建置，到生成式AI進入課堂討論，政策與社會期待高度集中在「科技能否翻轉教育」。然而，第一線教師的處境卻未同步改善。教師不僅要因應課綱調整、評量改革，還要學習新科技、填報各式行政與成果資料，龐大的工作負荷持續堆高。

在少子化背景下，教師表面上似乎不再「缺額」，但實質上卻出現高度隱性的流失現象，包括中生代教師倦怠、年輕教師轉職，以及代理教師長期化所造成的專業斷層，這些問題若只用科技手段回應，反而可能加速體系失衡。從制度結構來看，台灣教育長期存在「責任不斷增加、支持相對不足」的現象。教師在教學之外，還承擔輔導、行政、校務評鑑、家長溝通與政策配合等多重角色，AI工具的導入，往往是「再加一項任務」，而非「替代原有負擔」。例如數位學習平台與AI分析系統，理論上能協助教師掌握學生學習狀況，但實務上卻常變成新的填報指標與績效證明，讓教師必須花更多時間「對系統負責」，而非「對學生負責」。

這種治理邏輯，使教師逐漸失去專業自主感，也削弱了教育工作的長期吸引力。HundrED所提醒的教師福祉危機，在台灣並非未來式，而是已經發生的進行式，只是長期被「教育成果」與「科技進步」的敘事所掩蓋。若進一步放入少子化與人口結構的脈絡，台灣教育更面臨雙重壓力。一方面，學生數減少導致學校整併、班級縮減，教師對職涯穩定性的焦慮升高；另一方面，社會卻期待教育承擔更多功能，包括數位素養、心理健康、品格教育與AI倫理。這種「期待擴張、資源壓縮」的矛盾，使教師成為制度調整下的緩衝墊。特別是在偏鄉與非都會地區，師資流動率高、行政支援不足，AI設備即使到位，也可能因缺乏穩定人力而無法發揮效果。

從這個角度看，台灣若只把AI視為解方，而不正視教師留任與福祉，教育創新將流於形式，甚至加劇城鄉與校際差距。因此，面對AI時代，台灣教育政策必須進行方向性的調整。第一，應將減輕教師非教學負擔列為AI導入的核心指標，而非僅強調學習成效與數據回饋，讓科技真正成為教師的支援工具。第二，制度設計上需強化教師專業自主與參與感，讓教師能參與科技工具的選擇與使用規則，而非被動接受上對下的要求。第三，必須正視教師職涯發展與心理支持，建立中長期留任機制，包括彈性教學安排、跨校專業社群與合理的評鑑減量。最後，政府在推動AI教育時，應同步投資人本基礎建設，把資源用於培育與留住教師，而不只是硬體與平台。唯有如此，台灣教育才能在AI浪潮中維持韌性，避免落入科技很先進，但人撐不住的困境。

（作者從事貿易業）

