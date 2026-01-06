自由電子報
自由廣場》《蘇俄在中國》的警告 正在台灣重演

2026/01/06 05:30

◎ 再米

由蔣中正所著的《蘇俄在中國》一書完成於冷戰初期，一九五六年在台灣出版。他以「親身經歷、戰略檢討」的口吻，拆解蘇俄與中共如何用「和平共存」的語言包裝政治目的，並把組織滲透、宣傳戰與統戰手段，當成改變政局的關鍵工具。這本書最重要的訊息其實很簡單：對手不必先開火，只要先讓你的決策與輿論系統自我失準，就能把你推進錯誤路徑。

把這本書放到二〇二六年的台灣政治現場，刺眼的不是反共宣言，而是那份對「制度性滲透」的警告。北京今天同樣把「交流、善意、常來常往」當成敘事外衣，真正意圖是把台灣的民主程序變成可操控的管線：繞過民選政府、直接對在野勢力建立管道；把經貿與觀光包裝成恩惠，換取政治讓步；把「對話」變成必須先接受的政治前提。

問題在於，國民黨是否還記得自己曾經寫下的警語？二〇二四年四月，國民黨立委傅崐萁率多位藍委赴北京與王滬寧會面。對方公開以「一家人」「常來常往」定調，場景本身就傳遞訊號：北京試圖把兩岸議程改寫為「不必透過台灣政府、也能推動政治安排」。這不是一般交流，而是政治設計。

更關鍵的是，北京對國民黨的互動，向來不是「你來就好」，而是「你先接受我設定的門檻」。去年十月，國台辦談到國民黨主席選舉時，再次強調以「九二共識、反對台獨」作為往來前提。換言之，交流先變成服從條件的儀式，談判桌早已被對方畫好範圍。這恰好回扣《蘇俄在中國》的核心，所謂和平是附帶條件，所謂交流若用來重塑你內部權力結構，那就是政治戰。

國民黨常自稱「反共」，甚至黨章仍以反共自許；但社會看到的卻是「寫一套、做一套」。高層親中、界線模糊，讓中間選民難以信任其國安立場。這不是意識形態之爭，而是基本的風險管理。當對手以制度滲透與認知操作為主要手段，你卻把它當成一般的人情往返與市場交易，等於主動放下書裡提醒你要握緊的那條底線。

台灣的民主不是靠口號維持，而是靠可被驗證的界線：對外來政權的政治條件說不、對不透明的往來說清楚、對國會程序與國安法制負起責任。國民黨若真要重建信任，第一步不是要求社會相信它「依然反共」，而是用行動證明它不再替北京鋪路；不接受前提式交流、不把產業與觀光當成政治交換籌碼、不讓「常來常往」凌駕台灣的主權與民主程序。

《蘇俄在中國》在今天最大的價值，是提醒我們，政治戰最有效的武器，往往是你自己對風險的選擇性失明。國民黨該問的不是「我們和北京談了什麼好處」，而是「我們是否正在把台灣的決策權，交給一套外部可控的條件？」這一題，才是選民真正要的答案。

（作者是退休人士）

