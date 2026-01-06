自由廣場》被戳破的紙老虎與集體翻車的在地協力者

◎ 徐才谷

美國總統川普日前下令突襲委內瑞拉，短短不到兩小時即快速活捉獨裁者馬杜羅。其中更令國際譁然的是，委國斥資鉅額引進中國製防禦體系，在美軍面前竟如紙糊般完全無用武之地。這場軍事行動不僅擊潰了獨裁政權，更像是一記響亮的耳光，從南美飛越整個太平洋，直接賞在台灣那群長年「長敵人志氣、滅自己威風」的親中名嘴與退將臉上。

長期以來，台灣政論圈存在著荒誕的風景，一群領著台灣納稅人退休金，或享受著台灣言論自由的「名嘴」，每逢中國議題，必先自我矮化。他們口中的中國武器「東風快遞、使命必達」，他們眼中的解放軍如入無人之境的正義之師，常常講的是天花亂墜。而此次委內瑞拉戰事之前，這群人更是興奮地在螢光幕前排排坐，信誓旦旦地斷言，美國絕對不敢動手、中國雷達能抓到美國的F-22戰機云云。

請繼續往下閱讀...

然而，現實是殘酷的。知名律師林智群隨即在社群上整理出的「中天十一傻」名單，精準描繪了這場「超大型集體翻車現場」。從唐湘龍、郭正亮、退將栗正傑到呂禮詩，這些人平日在節目上談起中國武力，臉上那種近乎崇拜的紅潤與激昂，對比委國雷達失效的狼狽，顯得既滑稽又可悲。呂禮詩曾大讚中國雷達連F-35戰機都抓得到，結果事實證明，中國科技在實戰中不過是港片「國產凌凌漆」中的「要你命三千」。

令人髮指的是，這群人並非無知，而是心壞。他們透過媒體傳遞恐懼，將中國形塑成不可戰勝的巨人，將美、日等盟邦描繪成強弩之末。其目的路人皆知，就是要在台灣內部製造失敗主義，強化中國對台灣入腦入心的認知作戰。譬如當他們吹捧委內瑞拉有五百枚飛彈「很麻煩」時，其實是在暗示台灣的防衛都是徒勞。

這些在地協力者口中的「強大」，在美軍精準打擊下成了廢鐵；而他們口中的「叛國」名詞，其實最適合貼在自己額頭。身在民主台灣，卻心繫極權北京，這不僅是認同的錯亂，更是人格的自甘墮落。

委內瑞拉的這一夜，照出了中國武力的虛實，也照出了這群跪中叛徒的醜態。台灣人必須警覺，這些在螢光幕前搖唇鼓舌的「名嘴」，正是中國滲透台灣防線的第一波毒素。當他們再次在電視上吹噓中國軍武時，務必記住美軍這一記打臉，那是紙老虎被戳破的聲音，也是這群叛國賊信用破產的喪鐘！

（作者是政治工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法