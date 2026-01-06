自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》世界劇變中，祈求台灣這塊土地上人們同心邁進

2026/01/06 05:30

◎ 林逸民

二〇二六年一開年，伊朗人民起而抗暴、美國總統川普以霹靂手段擒拿委內瑞拉獨裁者，委內瑞拉人民喜極而泣，他們已經忍受馬杜羅與前任查維茲廿五年，只能暗自垂淚、無人聞問，新年伊始，就迎來最美好的新年禮物：惡霸倒台，國家未來露出一線曙光。

二〇二五年年底，台灣實質承認的友邦索馬利蘭，獲得第一個主要國家「以色列」的法理承認，索馬利蘭已經獨立卅五年，卻橫遭國際打壓，聲稱它不存在，這種不公不義，台灣也感同身受，但是以色列的法理承認，昭示著世界將進入全新的時代。

這不只是川普，也不只是以色列，而是包括AI的發展在內，廿一世紀的一切，推動著人類世界的歷史巨輪加速前進，世界正在劇變、還會有更多巨變，變化的速度與幅度會比起波蘭工運、柏林圍牆倒塌、蘇聯瓦解的「蘇東波」更快、規模更大，不僅是國際政治上，也包括產業科技上，一如一九九〇年代後半開始進入蓬勃的網路時代。

台灣必然會是這個新時代的中心，不論是全球戰略，還是產業戰略，新年一開始，台股加權指數歷史性的突破三萬點，正是台灣揚帆啟航的象徵，台灣未來只會成為全球重中之重，然而要因應的挑戰也會比先前更巨大。

這會是台灣的巨大轉機，過去無法想像能夠實現的，將會有機會以意想不到的快速實現，一如委內瑞拉人民追求民主自由與生活無虞的悲願埋藏暗夜廿五年，一夕之間破曉，索馬利蘭明明建國卻卅五載無人承認的冤屈，一轉眼就洗雪。台灣數十年來在國際上處處碰壁，也很快將有揚眉吐氣的一天。

但這必須要全台灣同心，團結所有人的力量向前邁進，才能在這個正在發生巨大變化，也將會發生更多更大變化的新時代中，克服所有的挑戰，還能贏得時代的獎勵。

二〇二三年初，台股加權指數一萬五千點，當時很少能預期今年能倍增為三萬點。台灣正在蓄勢待發，只要不自亂陣腳，不妄自菲薄，堅決捍衛自己的主權與民主自由，那麼前所未有的光明前途正在等待著我們。

在這新年的開始，在世界劇變之中，祈求在台灣以及出身台灣的每一個人，為台灣這塊土地和所有的台灣人着想，正如同賴清德總統所言，台灣是民主國家，人人可以不同黨、不同派，但是一定要同國，同心邁向全新的未來。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

