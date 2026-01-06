社論》美國終於對委內瑞拉動手

美國推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。（路透，本報合成）

經過近數月的威脅與施壓，美國三日發動「南方之矛」行動，轟炸委內瑞拉，推翻並逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，押往紐約受審，震驚國際。川普總統動手，所持的理由是打擊毒品與跨國犯罪，維護人權與終結人道危機，保護美國國家安全。支持者認為有助抑制威權主義在拉丁美洲擴張，但也被指公然干預他國內政，違反國際法。其間，美國中情局（CIA）縝密部署與美軍聯合精準行動，最受世人矚目。

回顧以往，美國曾數次採取類似行動。例如，一九八九年入侵巴拿馬，逮捕總統諾瑞嘉（Manuel Noriega），指他涉及毒品走私、選舉舞弊、侵犯人權，押他到邁阿密受審。美國在意的，是維護巴拿馬國際航運安全及戰略利益，一如這次在委國，也出自能源與地緣政治利益。事實上，川普政府去年十二月中旬發佈《國家安全戰略》（NSS），即強調十九世紀的門羅主義；由門羅（James Monroe）總統提出的政策，拒絕當時歐洲列強對美洲的干預，把美洲畫為美國的勢力範圍。

川普政府這次行動，歷經數月籌備，動用包括戰機、轟炸機、偵察機及無人機等逾百架軍機，從西半球多個不同基地起飛，完成目標。為確保達成任務，美方在馬杜羅核心圈安插線人，無人機全天候監控其行蹤起居，連寵物都鎖定，且複製藏身建築，反覆模擬攻堅行動，加上嚴格保密，未諮詢國會，僅少數高階顧問事先知情。規劃極其縝密，行動環環緊扣，終能出其不意，完成目標。

如此周密規劃和執行，美國並非第一次展現。去年六月，美國海空軍攻擊伊朗境內鈾濃縮中心等多處重要核設施，「午夜之錘」行動使用鑽地炸彈、戰斧巡弋飛彈，發揮突襲及精準打擊效果。二〇二〇年元月，川普下令以無人機空襲巴格達國際機場，狙殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），同樣驚動國際社會。更令世人難忘的，二〇一一年五月，美國經由追蹤蓋達組織信使，鎖定九一一事件主謀賓拉登在巴基斯坦藏身處，出動特種部隊予以擊斃；「海神之矛」突襲行動，也由CIA協同指揮，美軍執行。

川普政府在戲劇性的大膽軍事行動後，宣布接管委國，直到政權安全交接。對於美國的行動，國際社會反應不一，正反意見反映了委國內外部因素，也突出國際政治實況。

巴士司機出身的馬杜羅，承繼左翼前總統查維茲（Hugo Chavez），厲行社會主義和威權統治，打壓異議人士，兩年前遭指操控總統選舉；被禁止參選的反對派領袖馬查多（Maria Machado）去年十月以「為從獨裁走向民主而進行的公正、和平鬥爭」，獲頒諾貝爾和平獎。同時，委國有全球最大石油蘊藏量，但以人謀不臧、政策失當，貧窮及威權統治引發大規模移民潮。美國還指控馬杜羅領導黑幫，輸出毒品及罪犯，危及國安。

在國際間，馬杜羅高舉反抗「洋基帝國主義」，描繪委國為社會主義樣板；古巴和尼加拉瓜是支持者，俄羅斯、中國和伊朗也是它的關鍵盟友。尤其中國，是委國最大石油買家與「一帶一路」夥伴，科技、軍工、電信基礎設備供應者，也是六、七百億美元的資金提供者。去年九月，馬杜羅曾誇示習近平送他的華為「世界最好手機」，宣稱美國情報機構無以侵入。然而，美國突襲成功，顯示中國提供的反隱身雷達裝備顯然失靈。

中國力挺馬杜羅，不僅威權民族社會主義雙方氣味相投，著眼於石油及經濟利益，主要仍在委國的地緣政治地位。就在川普政府發表《國家安全戰略》後幾天，中國公布其《對拉丁美洲和加勒比政策文件》，把這一「美國後院」國家視為全球南方重要力量，要建構命運共同體；與美國互別苗頭的居心至明。美國動手前一天，馬杜羅接見中國特使及代表團。從而，中國以單邊霸凌、赤裸裸霸權行徑等批評美國，但也僅止於聲援馬杜羅，口惠而實不至，畢竟仍顧忌與川普的關稅休戰。

在台灣，美國的行動引發關注與聯想。華府有專欄作家發文，指中國若發動類似台海衝突，美軍已備妥直擊中南海高層的「精準處決」方案，對象包括習近平。另一方面，台灣有人引「勢力範圍」邏輯，指北京也可能如法炮製，甚至質疑台灣能否挺立於類似突襲。拿國際事件警惕台灣處境，在所難免，但直接套用做類比，卻可能錯誤解讀。畢竟，美軍一再展現的戰力與執行力，遠非解放軍所能及，台灣的防衛戰力也非委國所能比；刻意阻擋國防預算的敵對勢力同路人，才是問題所在。

