自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》美國終於對委內瑞拉動手

2026/01/06 05:30

美國推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。（路透，本報合成）美國推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。（路透，本報合成）

經過近數月的威脅與施壓，美國三日發動「南方之矛」行動，轟炸委內瑞拉，推翻並逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，押往紐約受審，震驚國際。川普總統動手，所持的理由是打擊毒品與跨國犯罪，維護人權與終結人道危機，保護美國國家安全。支持者認為有助抑制威權主義在拉丁美洲擴張，但也被指公然干預他國內政，違反國際法。其間，美國中情局（CIA）縝密部署與美軍聯合精準行動，最受世人矚目。

回顧以往，美國曾數次採取類似行動。例如，一九八九年入侵巴拿馬，逮捕總統諾瑞嘉（Manuel Noriega），指他涉及毒品走私、選舉舞弊、侵犯人權，押他到邁阿密受審。美國在意的，是維護巴拿馬國際航運安全及戰略利益，一如這次在委國，也出自能源與地緣政治利益。事實上，川普政府去年十二月中旬發佈《國家安全戰略》（NSS），即強調十九世紀的門羅主義；由門羅（James Monroe）總統提出的政策，拒絕當時歐洲列強對美洲的干預，把美洲畫為美國的勢力範圍。

川普政府這次行動，歷經數月籌備，動用包括戰機、轟炸機、偵察機及無人機等逾百架軍機，從西半球多個不同基地起飛，完成目標。為確保達成任務，美方在馬杜羅核心圈安插線人，無人機全天候監控其行蹤起居，連寵物都鎖定，且複製藏身建築，反覆模擬攻堅行動，加上嚴格保密，未諮詢國會，僅少數高階顧問事先知情。規劃極其縝密，行動環環緊扣，終能出其不意，完成目標。

如此周密規劃和執行，美國並非第一次展現。去年六月，美國海空軍攻擊伊朗境內鈾濃縮中心等多處重要核設施，「午夜之錘」行動使用鑽地炸彈、戰斧巡弋飛彈，發揮突襲及精準打擊效果。二〇二〇年元月，川普下令以無人機空襲巴格達國際機場，狙殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），同樣驚動國際社會。更令世人難忘的，二〇一一年五月，美國經由追蹤蓋達組織信使，鎖定九一一事件主謀賓拉登在巴基斯坦藏身處，出動特種部隊予以擊斃；「海神之矛」突襲行動，也由CIA協同指揮，美軍執行。

川普政府在戲劇性的大膽軍事行動後，宣布接管委國，直到政權安全交接。對於美國的行動，國際社會反應不一，正反意見反映了委國內外部因素，也突出國際政治實況。

巴士司機出身的馬杜羅，承繼左翼前總統查維茲（Hugo Chavez），厲行社會主義和威權統治，打壓異議人士，兩年前遭指操控總統選舉；被禁止參選的反對派領袖馬查多（Maria Machado）去年十月以「為從獨裁走向民主而進行的公正、和平鬥爭」，獲頒諾貝爾和平獎。同時，委國有全球最大石油蘊藏量，但以人謀不臧、政策失當，貧窮及威權統治引發大規模移民潮。美國還指控馬杜羅領導黑幫，輸出毒品及罪犯，危及國安。

在國際間，馬杜羅高舉反抗「洋基帝國主義」，描繪委國為社會主義樣板；古巴和尼加拉瓜是支持者，俄羅斯、中國和伊朗也是它的關鍵盟友。尤其中國，是委國最大石油買家與「一帶一路」夥伴，科技、軍工、電信基礎設備供應者，也是六、七百億美元的資金提供者。去年九月，馬杜羅曾誇示習近平送他的華為「世界最好手機」，宣稱美國情報機構無以侵入。然而，美國突襲成功，顯示中國提供的反隱身雷達裝備顯然失靈。

中國力挺馬杜羅，不僅威權民族社會主義雙方氣味相投，著眼於石油及經濟利益，主要仍在委國的地緣政治地位。就在川普政府發表《國家安全戰略》後幾天，中國公布其《對拉丁美洲和加勒比政策文件》，把這一「美國後院」國家視為全球南方重要力量，要建構命運共同體；與美國互別苗頭的居心至明。美國動手前一天，馬杜羅接見中國特使及代表團。從而，中國以單邊霸凌、赤裸裸霸權行徑等批評美國，但也僅止於聲援馬杜羅，口惠而實不至，畢竟仍顧忌與川普的關稅休戰。

在台灣，美國的行動引發關注與聯想。華府有專欄作家發文，指中國若發動類似台海衝突，美軍已備妥直擊中南海高層的「精準處決」方案，對象包括習近平。另一方面，台灣有人引「勢力範圍」邏輯，指北京也可能如法炮製，甚至質疑台灣能否挺立於類似突襲。拿國際事件警惕台灣處境，在所難免，但直接套用做類比，卻可能錯誤解讀。畢竟，美軍一再展現的戰力與執行力，遠非解放軍所能及，台灣的防衛戰力也非委國所能比；刻意阻擋國防預算的敵對勢力同路人，才是問題所在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書