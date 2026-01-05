社論》現在不買、以後買不到

藍白一再阻擋國防特別預算付委，難道還要重演「現在不買，以後買不到」的遺憾？（資料照）

賴清德總統上任一年半以來，藍白毀憲亂政的局面毫無止息跡象。應對此一局面，賴總統在元旦談話中提出四大願景︰打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣、促成民主團結的台灣。期許之餘，賴總統更強力批判，藍白放著「正事」（審查總預算、國防特別預算）不辦，卻要徒勞無功，浪費時間彈劾一位「不貪不取、沒有任何違法」的總統，目的何在？令人質疑。

日前吾人以英國文豪狄更生名著《雙城記》的金句︰「這是最好的時代，也是最壞的時代」，形容賴總統延續小英執政以來台灣政經體質的脫胎換骨發展。「最好」的一面，是台積電及其供應鏈在AI大潮帶動下的產業壯大，包括在國內持續深化投資、以及全球化的佈局，打造足以抗衡中國大力培植的紅色供應鏈之「非紅供應鏈」。台灣在半導體與AI方面的成就，是全球高科技運轉不可或缺的關鍵技術，讓此一科技之島得以藉由地緣經濟的重要性與民主先進國家進行密不可分的連結。由今年開市台股在台積電帶動下締造新高，印證台灣半導體與AI的榮景仍將延續。加上台海是全球最重要航道之一，台海一旦動盪，勢必造成世界經濟的巨大損失。由此可見台海的穩定攸關多數國家的共同利益。故而，台海不僅是台灣的生命線，更是全球民主陣營的生命線；台灣有榮景，自由世界同受其利，一旦被戰火蹂躪，民主盟友同樣遭到重創。

但是，台灣「最壞」的一面，也到了令人匪夷所思的地步，主要的禍首就是「藍白合」。賴總統主政以來，藍白對福國利民的法案置之不顧，卻一再通過「擴權」、「搶錢」、「違憲」、「違法」等爭議性法案；尤其，所謂為軍人加薪、停砍公教退休年金、甚至圖謀將救國團、婦聯會的資產透過修法避免歸還國庫，都與民眾福祉無關，而是對特定族群施惠固樁的「肉桶法案」。而今年藍白仍昇高政黨對抗的姿態，從中國的圍島軍演已經抵近我領海，並受到美、日、英、歐盟、德、法、加拿大等友我國家的譴責，但藍白依舊在立法院阻擋對中國的譴責案，並且拒審國防特別預算，形成一幅可笑的畫面︰當主要民主國家都在批判中共擾台的土匪行徑，並且美國更立即加碼出售先進武器強化台灣防衛能力時，藍白卻因為懼共舔共，不敢對中共稍有強悍的批判。國民黨如此軟弱，除了是一貫的恐共情結作祟，更是為了一圓該黨主席鄭麗文求見習近平的夢想。其實，在民進黨執政時期反軍購，是國民黨的惡劣習性，最有名的案例是扁時期美國批准售台八艘柴油潛艦，當時若軍售成功，台灣遏阻中國犯台的能力必然大幅提升，不必二十年後才推動潛艦國造以亡羊補牢。然而，當年的國民黨在程序委員會六十九度封殺，使潛艦案胎死腹中。到了馬英九時期才再想向美購買潛艦，但美國憂心潛艦的技術機密在親中的馬政府下可能外洩給中國，已經不願售我潛艦。如今的國民黨似乎又要重蹈覆轍。美國總統川普最近宣布軍售台灣一一〇億美元，包括多項精準打擊，火力強大的武器，這是行事風格難以預測的川普難得的善意，但藍白顯然不願把握此一機遇，一再阻擋國防特別預算付委。難道國民黨還要重演「現在不買，以後買不到」的遺憾；誤國二十年，還不知悔悟？

事實上，拒審國防特別預算、總預算，即便部分親藍名嘴也認為其蠢無比，因為這會危及包括藍白支持者在內的權益與身家生命安全。台灣若沒有強大的反制能力，無異是發給中共的犯台邀請函；而中共的飛彈一旦落在台灣的土地，不可能會分辨民眾的統獨立場。總預算的問題亦是如此，每一項預算均攸關民眾福祉，即便總預算未審仍可按照去年的預算數執行，但不包括一些新增預算，因此一些與民眾權益相關的項目如︰TPASS、新生兒每胎補助十萬元等，都會因欠缺預算經費而無法執行。所以，拒審總預算、國防特別預算，不是在杯葛抵制民進黨，而是在懲罰所有人民。更重要的是，法案、預算付委，並不代表藍白要對執政黨所提的方案照單全收，付委之後藍白可以詳細審查，反而可以讓台灣買到應買的武器，也可節制政府的浮濫花用。因此，「拒審」只能表達政治立場，卻有負人民的付託。

如何解開當前的政治僵局，最近動作頻繁的民眾黨創黨主席柯文哲認為，解方繫於賴總統的一念之間，這是對藍白聯手亂政的錯誤解讀，更是錯誤的藥方。這一年半以來，立法院的亂源是傅崐萁領導下的藍營，加上黃國昌領導「小白八」無怨無悔的歸附，對民進黨進行零和式的仇恨對抗所造成。所以，解鈴還須繫鈴人，要撥亂反正，要求「走政治沒揹兩三條不會大尾」的傅崐萁修正路線，困難度極高，不切實際，反而是柯文哲能否在一念之間，擺脫被賴總統迫害的妄想症，重新思考所謂「打倒藍綠高牆」的初心，讓民眾黨的八席不再對傅崐萁唯命是從，則政治僵局將可化解，化暗黑能量為善的循環。

