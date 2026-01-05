自由廣場》離島自貿區草案闖關 恐成國安大漏洞！

◎ 余夢蝶

國民黨立委陳玉珍等人提出修正《離島建設條例》，增訂離島可設置「自由貿易示範區」，大幅簡化都計、土地使用與環評程序，並授權離島縣政府以自治條例自行規範。草案冷凍期屆滿，最快本週就要三讀闖關，該案表面是振興經濟，實質卻可能造成法律錯置與國安漏洞。

從立法技術的角度看，涉及中國人民、法人、資金、商品及服務進出，本應依《兩岸人民關係條例》規範，維護國安與行政一致性。但本案卻試圖透過普通法處理兩岸高度敏感事項，不僅違反法律位階，也違背「特別法優於普通法」原則，立法設計存在根本缺陷。

其次，草案將「離島自貿區」設置與管理全面下放地方，國防、國安、經貿核心決策權被切割，中央僅形式核定。此種「去國安化」地方試驗做法，等同把國家安全赤裸裸攤在地方政策之下，是憲政分際倒退。

尤其在行政部門未充分評估、地方政府幾不知情下，藍委卻準備以冷凍期屆滿強行闖關，這不是效率，而是無視法律程序，更令人憂心的是，其背後呼應中共「金廈、福馬同城生活圈」及「兩岸融合發展示範區」戰略，將離島作為「一國兩制」試驗場。法案一旦通過，離島自貿區可能成為洗產地、規避國際關稅的漏洞，台美關係與台灣國際形象將受損；中國資金、技術與人力可直接介入重大建設，地方自主權恐成敵對勢力操作空間。

離島發展固然重要，但不能以削弱國安、繞過法律為代價，否則將使離島成為中共統戰前哨，同時弱化中央管控、淡化法治程序，是飲鴆止渴的立法錯誤，任何忽視《兩岸人民關係條例》與憲政分際的立法，一旦強行通過，都將使台灣自招風險，唯有回到法律框架與國安原則，才能兼顧發展與安全。

（作者為法務人員）

