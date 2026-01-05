自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）中共統戰頭目王滬寧的「刀把子」與「刀」！

2026/01/05 05:30

◎ 胡文輝

稍為深入觀察就看出，被藍白操控的立法院，已淪為中共統戰頭目王滬寧的「刀把子」，立院程序委員會藍白委「十人幫」，竊據程序權力，封殺保衛台灣的預算及法案，更墮落為砍殺台灣的「刀」！

程委會藍白委「十人幫」就是刀，砍殺台灣要害，刀刀見骨！刀把子就是傅崐萁、鄭麗文、韓國瑜、黃國昌等藍白頭頭，手握刀把子的就是中共四號頭目、設計統戰台灣的王滬寧，再背後就是把併吞台灣納入中國夢的習近平。

中國上月廿九日宣布突襲式實施圍台軍演的前後，藍白十人幫把持程委會，悍然不顧台灣國防急需，第四次、第五次封殺加強保衛台灣的「國防特別預算」八年一．二五兆元，不許排入議程。

從立院藍白操作模式，可看出王滬寧「謀害台灣」策略就是︰凡有利台灣防衛、國家安全、扺抗侵略的案子，就無差別封殺，藍白委把持的立法院就是他的「刀把子」，本會期程委會藍白十委員，去年八月起躲在「程序」背後，充當刀把子的「刀」，執行謀害台灣的「王滬寧策略」。

這麼狠毒、這麼厲害的程委會藍白委「十人幫」，名字不能隱沒︰國民黨︰翁曉玲、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、葛如鈞、盧縣一、羅智強；民眾黨︰劉書彬。

其中，翁曉玲、林沛祥、盧縣一與林倩綺四人，在傅崐萁去年四二七帶去北京朝見王滬寧的名單中。翁曉玲在這次軍演前去中國廈門密見中共官員，回台就宣告不給國防特別預算過關。藍委去中國常幹見不得人的勾當，否則為何封殺立委赴中需報備的提案？因作賊心虛怕見光！

這只是十人幫罄竹難書惡行之一，今年度一月一日開始，但今年度總預算案依法應在去年十一月審完，至今卻一個字、一塊錢都未審，保家衛國的國防預算也被鎖死；反滲透、強化民防相關法案，被程委會封殺次數更百計。

中共國突襲式圍台軍演，意圖武迫台灣投降，引發世界各民主國家譴責，台灣身為被害國，立院不分朝野、黨派，嚴正譴責是最起碼的態度，但傅崐萁、黃國昌率藍白委連最起碼的尊嚴都不要，封殺譴責中共軍演案，反而砲口對內，通過譴責卓榮泰、要求吳釗爕下台案。

連譴責中共都不敢，藍白是王滬寧收的兩個乖（龜）孫子嗎？當野蠻霸道的惡爺們到家門口亂拉屎尿，竟連譴責兩句都不敢，比龜孫還不如。可憐的台灣人，王滬寧兩個龜孫，都用我們的納稅錢供養著！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書