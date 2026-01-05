自由廣場》胡，怎麼說）中共統戰頭目王滬寧的「刀把子」與「刀」！

◎ 胡文輝

稍為深入觀察就看出，被藍白操控的立法院，已淪為中共統戰頭目王滬寧的「刀把子」，立院程序委員會藍白委「十人幫」，竊據程序權力，封殺保衛台灣的預算及法案，更墮落為砍殺台灣的「刀」！

程委會藍白委「十人幫」就是刀，砍殺台灣要害，刀刀見骨！刀把子就是傅崐萁、鄭麗文、韓國瑜、黃國昌等藍白頭頭，手握刀把子的就是中共四號頭目、設計統戰台灣的王滬寧，再背後就是把併吞台灣納入中國夢的習近平。

中國上月廿九日宣布突襲式實施圍台軍演的前後，藍白十人幫把持程委會，悍然不顧台灣國防急需，第四次、第五次封殺加強保衛台灣的「國防特別預算」八年一．二五兆元，不許排入議程。

從立院藍白操作模式，可看出王滬寧「謀害台灣」策略就是︰凡有利台灣防衛、國家安全、扺抗侵略的案子，就無差別封殺，藍白委把持的立法院就是他的「刀把子」，本會期程委會藍白十委員，去年八月起躲在「程序」背後，充當刀把子的「刀」，執行謀害台灣的「王滬寧策略」。

這麼狠毒、這麼厲害的程委會藍白委「十人幫」，名字不能隱沒︰國民黨︰翁曉玲、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、葛如鈞、盧縣一、羅智強；民眾黨︰劉書彬。

其中，翁曉玲、林沛祥、盧縣一與林倩綺四人，在傅崐萁去年四二七帶去北京朝見王滬寧的名單中。翁曉玲在這次軍演前去中國廈門密見中共官員，回台就宣告不給國防特別預算過關。藍委去中國常幹見不得人的勾當，否則為何封殺立委赴中需報備的提案？因作賊心虛怕見光！

這只是十人幫罄竹難書惡行之一，今年度一月一日開始，但今年度總預算案依法應在去年十一月審完，至今卻一個字、一塊錢都未審，保家衛國的國防預算也被鎖死；反滲透、強化民防相關法案，被程委會封殺次數更百計。

中共國突襲式圍台軍演，意圖武迫台灣投降，引發世界各民主國家譴責，台灣身為被害國，立院不分朝野、黨派，嚴正譴責是最起碼的態度，但傅崐萁、黃國昌率藍白委連最起碼的尊嚴都不要，封殺譴責中共軍演案，反而砲口對內，通過譴責卓榮泰、要求吳釗爕下台案。

連譴責中共都不敢，藍白是王滬寧收的兩個乖（龜）孫子嗎？當野蠻霸道的惡爺們到家門口亂拉屎尿，竟連譴責兩句都不敢，比龜孫還不如。可憐的台灣人，王滬寧兩個龜孫，都用我們的納稅錢供養著！

（作者為資深媒體人）

