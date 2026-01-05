自由廣場》馬杜羅的啟示／中共威嚇 台灣應框定「犯罪化」

◎ 馨娜

一月三日美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕總統馬杜羅並押送至紐約受審。這場行動震撼國際社會，更傳遞明確訊號：大國已不再只用政治語言對抗威權，而是直接以「國內法」作為跨境制裁的利刃。

美國指控馬杜羅涉嫌毒品走私與恐怖主義，以司法起訴為名，實力執行為實，直接將現任元首置於刑事責任之下。此舉揭示了新的戰略邏輯：當威權政權的行為被定義為「犯罪」而非政治對立，其正當性便會迅速瓦解。

這對台灣而言極具啟示：長期以來，台灣面對中共壓力時，多以「主權衝突」或「政治對立」框定問題。然而，部分中共行為早已越過政治競爭的界線，例如公開立委沈伯洋住家照片進行恐嚇、對副總統蕭美琴的交安事故操作、系統性散布假訊息影響選舉等。這些行為若僅被視為政治表態，反而低估對人權與公共安全的實質侵害。

委內瑞拉事件證明，當國際社會形成共識，跨境違法行為就能從灰色地帶推向刑事責任的範疇。台灣必須重新框定：如何將惡意的跨境資訊攻擊與恐嚇行為，明確界定為侵犯人權與資訊安全的違法行徑，從「政治攻擊」提升至國際法的違法行為審視。關鍵不在模仿單邊行動，而是透過證據蒐集、法律論述與多邊合作，逐步建立國際可理解的制裁基礎。

當然，法律不會自動生效。委國案例提醒，法治的力量必須由實力與制度支撐。對台灣而言，提升跨境蒐證能力、強化資訊安全防護、培養與國際接軌的法律論述能力，是當務之急。唯有當中共行為能被系統性蒐證、納入民主國家的司法與人權框架、並在國際社會持續累積紀錄，每一次推進才能侵蝕威權政權的正當性，讓法治成為台灣真正的防衛利器。

從委內瑞拉到台海，我們正在見證國際秩序的轉移：當法律跨越疆界，威權政權的某些行為將不再只是政治問題，而是全球社會可以共同審視與回應的違法行徑。這個轉變提醒世人：在全球法治的視野下，違法行為不會永遠停留在灰色地帶。台灣若要在動盪的國際局勢中守住民主與安全，就必須在主權論述之外，將全球法治鍛造成對抗威權的另一把利劍。

（作者從事國外業務）

