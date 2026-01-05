自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》馬杜羅的啟示／中共威嚇 台灣應框定「犯罪化」

2026/01/05 05:30

◎ 馨娜

一月三日美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕總統馬杜羅並押送至紐約受審。這場行動震撼國際社會，更傳遞明確訊號：大國已不再只用政治語言對抗威權，而是直接以「國內法」作為跨境制裁的利刃。

美國指控馬杜羅涉嫌毒品走私與恐怖主義，以司法起訴為名，實力執行為實，直接將現任元首置於刑事責任之下。此舉揭示了新的戰略邏輯：當威權政權的行為被定義為「犯罪」而非政治對立，其正當性便會迅速瓦解。

這對台灣而言極具啟示：長期以來，台灣面對中共壓力時，多以「主權衝突」或「政治對立」框定問題。然而，部分中共行為早已越過政治競爭的界線，例如公開立委沈伯洋住家照片進行恐嚇、對副總統蕭美琴的交安事故操作、系統性散布假訊息影響選舉等。這些行為若僅被視為政治表態，反而低估對人權與公共安全的實質侵害。

委內瑞拉事件證明，當國際社會形成共識，跨境違法行為就能從灰色地帶推向刑事責任的範疇。台灣必須重新框定：如何將惡意的跨境資訊攻擊與恐嚇行為，明確界定為侵犯人權與資訊安全的違法行徑，從「政治攻擊」提升至國際法的違法行為審視。關鍵不在模仿單邊行動，而是透過證據蒐集、法律論述與多邊合作，逐步建立國際可理解的制裁基礎。

當然，法律不會自動生效。委國案例提醒，法治的力量必須由實力與制度支撐。對台灣而言，提升跨境蒐證能力、強化資訊安全防護、培養與國際接軌的法律論述能力，是當務之急。唯有當中共行為能被系統性蒐證、納入民主國家的司法與人權框架、並在國際社會持續累積紀錄，每一次推進才能侵蝕威權政權的正當性，讓法治成為台灣真正的防衛利器。

從委內瑞拉到台海，我們正在見證國際秩序的轉移：當法律跨越疆界，威權政權的某些行為將不再只是政治問題，而是全球社會可以共同審視與回應的違法行徑。這個轉變提醒世人：在全球法治的視野下，違法行為不會永遠停留在灰色地帶。台灣若要在動盪的國際局勢中守住民主與安全，就必須在主權論述之外，將全球法治鍛造成對抗威權的另一把利劍。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書