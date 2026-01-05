自由廣場》中委「全天候戰略夥伴」破產 美軍揭穿虛妄的中國戰略

◎ 蘇燦

中國長期將中委關係描述為「相互信賴、共同發展的全天候戰略夥伴」，並在關鍵時間點派出特使，與馬杜羅舉行高層會談。然而，馬杜羅在幾無公開預警情況下，與習特使見面三小時後，便被美方拘捕並帶往美國受審。這不是一次偶發的外交尷尬，而是一場對中國戰略判斷能力的公開拆解。

首先，這是一場對政權穩固程度的根本性誤判。北京長期將「反美立場」視為戰略可靠性的指標，彷彿只要一個政權在外交上持續對抗美國，就具備足夠的存續能力，值得政治背書與長期合作。但委國現實恰恰相反：國家能力持續空洞化、軍隊高度政治化、面對軍事突襲的脆弱，及情治體系嚴重失靈。中國顯然高估意識形態姿態，低估了制度腐蝕的速度。

更嚴重的問題，在於安全判斷上的自我欺騙。過去十餘年，中國確實向委國提供過裝甲車輛、雷達系統等軍警或防務裝備，中國曾是委國第二大武器供應方，中國對委內瑞拉出口武器比例佔美洲八十七％，占該國武器進口的十二％。這些事實在北京的敘事中，常被包裝為「安全合作」的證明。但在真正的安全考驗到來時，這些合作並未轉化為任何可驗證的能力：沒有預警、沒有情資共享、沒有防護行動。換言之，中國的軍貿輸出，並不等於防衛承諾，更不等於實質性的安全保障。

所謂「全天候戰略夥伴」，在關鍵時刻並不存在。中國外交體系擅用高等級稱謂，但這些稱謂本身並不自動附帶風險承擔。它們既不是軍事同盟，也不意味著願意為對方承受與美國正面衝突的代價。委內瑞拉事件清楚顯示，中國可以在政治上承認一個政權、在經濟上深度介入，卻在安全臨界點完全抽身。如果一個被北京視為重要戰略夥伴的國家，其最高領導人在被拘捕之前，中方卻未能展現任何有效的偵察或預警能力，那麼問題顯然不只是資訊滯後，而是能力不足。中國的對外影響力，仍高度依賴經濟工具與政治表態，而非可即時運作的安全網絡。這種落差，在面對美軍行動時被無限放大。

對台灣而言，這是一個不容忽視的現實案例。

長期以來，中國透過高強度外交話語，塑造一種「戰略可靠性」的印象。但一個被北京反覆公開背書、投入數百億美元的國家，都無法換來任何安全防線，說明中國威懾能力遠不如其敘事聲稱的那樣可靠。其次，中國對外軍事影響力高度受限於美軍行動自由。委內瑞拉並非中國的「核心利益」，中國在此選擇完全迴避實質對抗，表明其對抗美國的方式更多是話語與長期消耗，而非即時、可驗證的軍事保護。對台灣而言，這並非壞消息——它揭示的不是中國的強大，而是其能力與承諾之間的巨大落差。

（作者為美國華盛頓政策分析員）

