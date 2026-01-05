自由廣場》從伊朗到委內瑞拉：藍白還要硬幹嗎？

◎ 史里

近一年來，國際局勢出現明顯轉折。自二〇二五年下半年起，伊朗長期經營的核相關設施屢遭精準打擊，顯示美國與其盟友已不再停留於警告與制裁，而是以實際行動劃出安全紅線。二〇二六年開年才幾天，拉丁美洲局勢同樣震盪，多家國際媒體報導，美國對委內瑞拉政權核心採取高強度的軍事與司法壓制，威權政權所宣稱的「安全保證」，正在現實中快速崩解。

這些事件並非偶發，而是一條愈來愈清楚的國際現實線索：當美國判定某一政權已構成區域或全球安全風險時，所謂「背後有中俄撐腰」，並不足以形成實質保護。伊朗與委內瑞拉長期依賴的中俄軍備與防空體系，在關鍵時刻皆未能形成有效嚇阻。威權同盟擅長輸出口號，卻從不為盟友承擔代價，這早已不是推論，而是反覆上演的事實。

放在這樣的國際背景下，台灣內部的政治選擇顯得格外荒謬。中國若選擇對台動武，從來不會因為台灣示弱、妥協或自我限縮防衛而停止。然而就在區域風險升高之際，立法院卻出現藍白聯手刪減或凍結國防預算，阻擋關鍵國防條例進入正常程序，一邊削弱防衛，一邊卻鼓吹「親中避戰」，其論述不僅脫離現實，更近乎自我否定。

更值得警惕的是，風險不只來自外部。當中國無法在國際戰場上替盟友提供實質保護，轉而倚賴的，往往是滲透、分化與內部代理人。對台灣而言，任何刻意弱化國防、製造疑美論、否定民主盟友、合理化投降心態的政治與輿論操作，在客觀效果上，都已形同第五縱隊。

最後仍必須對藍白陣營提出警告：國際事實早已攤在眼前。從伊朗到委內瑞拉，從威權盟友的失靈到中俄承諾的空洞，美國的行動，應更讓藍白重新理解，民主陣營的安全結盟，並非口號，而是對現實風險的回應。

（作者為台南市市民）

