自由廣場》美國不敢出手？中共操作「疑美論」破功！

一月三日凌晨，美軍以高度保密、極短時間完成對委內瑞拉的軍事行動，並逮捕多年通緝的總統馬杜羅。事後，中國與俄羅斯齊聲譴責美國，但真正值得關注的，並不是美國是否違反國際法的技術性爭論，而是這場行動的背後如何有「中國因素」的存在。

自二〇二五年下半年起，美國與委內瑞拉關係急遽惡化。早在二〇二〇年，美國司法部便已正式起訴並通緝馬杜羅；二〇二五年九月後美軍也有多起對於運毒船隻的打擊行動。這些發展本身並不意外，但在衝突升溫的同時，網路上卻出現大量簡體中文內容開始系統性地灌輸「美國不敢對委內瑞拉動武」的結論。

這類論述表面上包裝成戰略分析，實際上卻是要說，美國真正害怕的不是委內瑞拉，而是背後的中國與俄羅斯。相關言論反覆強調，中俄提供的「高科技武器支援」，使委內瑞拉成為不能碰觸的紅線，甚至暗示，對委內瑞拉動武等同於向中俄開戰，美國絕不可能承擔這種風險。

事後回頭看，這些論斷幾乎全面落空。但問題在於，在行動發生之前，沒有人知道結果，而這套敘事卻已成功影響不少人對美國意志與能力的判斷。這正是中國長期操作「疑美論」的典型認知戰模式：不顧事實，只要在關鍵時刻製造不確定與動搖即可。

更深一層來看，中委政權之間的結構性關係，才是今日的問題所在。馬杜羅接替之前的查維茲，建立起一套結合軍方、石油體系與地下經濟的「利益聯盟」，再透過配給、補貼與威權鎮壓維持統治。但在二〇一四年國際油價崩跌後，這套體制迅速失靈。之後委內瑞拉外債暴增、經濟全面崩潰，正是在此時中國選擇提供貸款與外交支撐，讓馬杜羅政權得以逃避結構性改革，並在國際壓力下繼續苟延殘喘。當美國與國際社會要求改革時，中俄長期以「不干涉內政」為名，成為這個威權政權的政治防火牆。

因此，當中國在美軍行動後高聲譴責時，其道德位置本就站不住腳。這場行動真正揭示的，不只是委內瑞拉政權的脆弱，而是中國如何透過錯誤敘事與威權庇護，延長不穩定體制的壽命。當結果揭曉，那套編織「美國不敢出手」的大話，也終於宣告幻滅。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

