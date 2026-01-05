自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美國不敢出手？中共操作「疑美論」破功！

2026/01/05 05:30

◎ 王宏仁

一月三日凌晨，美軍以高度保密、極短時間完成對委內瑞拉的軍事行動，並逮捕多年通緝的總統馬杜羅。事後，中國與俄羅斯齊聲譴責美國，但真正值得關注的，並不是美國是否違反國際法的技術性爭論，而是這場行動的背後如何有「中國因素」的存在。

自二〇二五年下半年起，美國與委內瑞拉關係急遽惡化。早在二〇二〇年，美國司法部便已正式起訴並通緝馬杜羅；二〇二五年九月後美軍也有多起對於運毒船隻的打擊行動。這些發展本身並不意外，但在衝突升溫的同時，網路上卻出現大量簡體中文內容開始系統性地灌輸「美國不敢對委內瑞拉動武」的結論。

這類論述表面上包裝成戰略分析，實際上卻是要說，美國真正害怕的不是委內瑞拉，而是背後的中國與俄羅斯。相關言論反覆強調，中俄提供的「高科技武器支援」，使委內瑞拉成為不能碰觸的紅線，甚至暗示，對委內瑞拉動武等同於向中俄開戰，美國絕不可能承擔這種風險。

事後回頭看，這些論斷幾乎全面落空。但問題在於，在行動發生之前，沒有人知道結果，而這套敘事卻已成功影響不少人對美國意志與能力的判斷。這正是中國長期操作「疑美論」的典型認知戰模式：不顧事實，只要在關鍵時刻製造不確定與動搖即可。

更深一層來看，中委政權之間的結構性關係，才是今日的問題所在。馬杜羅接替之前的查維茲，建立起一套結合軍方、石油體系與地下經濟的「利益聯盟」，再透過配給、補貼與威權鎮壓維持統治。但在二〇一四年國際油價崩跌後，這套體制迅速失靈。之後委內瑞拉外債暴增、經濟全面崩潰，正是在此時中國選擇提供貸款與外交支撐，讓馬杜羅政權得以逃避結構性改革，並在國際壓力下繼續苟延殘喘。當美國與國際社會要求改革時，中俄長期以「不干涉內政」為名，成為這個威權政權的政治防火牆。

因此，當中國在美軍行動後高聲譴責時，其道德位置本就站不住腳。這場行動真正揭示的，不只是委內瑞拉政權的脆弱，而是中國如何透過錯誤敘事與威權庇護，延長不穩定體制的壽命。當結果揭曉，那套編織「美國不敢出手」的大話，也終於宣告幻滅。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書