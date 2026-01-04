自由廣場》新年教育「心」希望 教學現場需制度減壓

◎ 楊智強

跨年夜前夕，教育部向教學現場釋出多項善意舉措。導師加給調升至四千元，打破十多年凍漲局面、鐘點費全面調升兩成、新增行政工作獎金最高每月二千元。待遇調整自去年九月起溯及既往，受惠教師超過卅萬人。對於長期承載親師溝通、班級經營、教學與行政多重重擔的教育工作者而言，此舉是政府進一步的實質肯定。

此外，偏遠地區學校「久任獎金」制度，去年底首度發放，約六千名符合資格教師可領七至十五萬元獎勵。其中，國教署在實施中聆聽教師工會反映，放寬嚴格的「連續服務」認定，也讓長年耕耘偏鄉的代理教師也能領取獎金，體現政策的彈性與進展。

但是，立意良善的鐘點費調升政策溯及既往，對處理繁雜代課業務、帳務的教務處與出納同仁而言，在年底已關帳時刻的遲來及時雨，勢必增添行政庶務困擾。教育部在政策施行前，顯然與基層實務工作者溝通上，仍存在失落一角。

曾任教嘉義縣偏鄉，以了解教育現場自許的鄭英耀部長，面對日前教團「金驢獎」的指責，無疑遭遇了不小的信任挑戰。當基層教師訴請，希望部長「走出辦公室，體驗一日教師生活」時，或許就是希望對現場同理且加些溫度。

然而，在當前結構性的困境中，我們仍看見政策曙光。回顧教育部推動「身心調適假」，不再像以往老師請假還得自付代課費，這類關注校園成員心理健康與勞動權益的作為，值得正面肯定。然而在教師荒年代，為全校教師不定期尋覓合適代課教師的繁瑣業務，仍積壓在特定行政人員身上，難免有勞逸不均的感受。

持平而論，政策制定者仍有一定溫度，亦能體察當代高壓社會需求。若能以此為基礎，將這份對「人」的關懷，延伸至對教師勞動條件更全面性的改善，例如「學術研究加給」同步調整、行政減量、員額增置等，必能為僵化的體制注入一劑解藥。

新年教育「心」希望，肯定教育部調升教師待遇之餘，仍期盼力行「減法哲學」，檢視校園治理失衡之處。唯有真正走進教室、聆聽心跳、理解需求，才能讓台灣教育重返專業自主與親師共好的陽光大道。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

