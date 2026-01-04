自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》新年教育「心」希望 教學現場需制度減壓

2026/01/04 05:30

◎ 楊智強

跨年夜前夕，教育部向教學現場釋出多項善意舉措。導師加給調升至四千元，打破十多年凍漲局面、鐘點費全面調升兩成、新增行政工作獎金最高每月二千元。待遇調整自去年九月起溯及既往，受惠教師超過卅萬人。對於長期承載親師溝通、班級經營、教學與行政多重重擔的教育工作者而言，此舉是政府進一步的實質肯定。

此外，偏遠地區學校「久任獎金」制度，去年底首度發放，約六千名符合資格教師可領七至十五萬元獎勵。其中，國教署在實施中聆聽教師工會反映，放寬嚴格的「連續服務」認定，也讓長年耕耘偏鄉的代理教師也能領取獎金，體現政策的彈性與進展。

但是，立意良善的鐘點費調升政策溯及既往，對處理繁雜代課業務、帳務的教務處與出納同仁而言，在年底已關帳時刻的遲來及時雨，勢必增添行政庶務困擾。教育部在政策施行前，顯然與基層實務工作者溝通上，仍存在失落一角。

曾任教嘉義縣偏鄉，以了解教育現場自許的鄭英耀部長，面對日前教團「金驢獎」的指責，無疑遭遇了不小的信任挑戰。當基層教師訴請，希望部長「走出辦公室，體驗一日教師生活」時，或許就是希望對現場同理且加些溫度。

然而，在當前結構性的困境中，我們仍看見政策曙光。回顧教育部推動「身心調適假」，不再像以往老師請假還得自付代課費，這類關注校園成員心理健康與勞動權益的作為，值得正面肯定。然而在教師荒年代，為全校教師不定期尋覓合適代課教師的繁瑣業務，仍積壓在特定行政人員身上，難免有勞逸不均的感受。

持平而論，政策制定者仍有一定溫度，亦能體察當代高壓社會需求。若能以此為基礎，將這份對「人」的關懷，延伸至對教師勞動條件更全面性的改善，例如「學術研究加給」同步調整、行政減量、員額增置等，必能為僵化的體制注入一劑解藥。

新年教育「心」希望，肯定教育部調升教師待遇之餘，仍期盼力行「減法哲學」，檢視校園治理失衡之處。唯有真正走進教室、聆聽心跳、理解需求，才能讓台灣教育重返專業自主與親師共好的陽光大道。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書