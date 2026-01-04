自由電子報
自由廣場》當「特權」成話題 社群討論背後的制度問題

2026/01/04 05:30

◎ 魏世昌

近來，「特權（privilege的翻譯）」一詞在社群平台熱烈討論。從公共政策、社會事件，到日常生活，各類討論幾乎都能看到這個論述方式。這股熱潮反映社會對不公平現象特別在意，但也顯示一個問題，當特權與優勢混為一談，公共討論看似熱絡卻容易失焦。

以討論角度，有必要區分兩種情況，亦即制度性的特權，及社會結構下形成的優勢。兩者都與不平等有關，卻不應混為一談。缺乏區分時，討論容易流於情緒，也可能掩蓋真正需要改革的制度問題。

制度性的特權，指某些人因身分、權力或關係，在制度中獲特殊對待，甚至不受一般規則約束。核心問題不在個人努力，而在制度是否對不同對象採取一致標準。違規未被追究、程序被簡化或資源分配缺乏透明，都是公共層次必須面對的問題。

結構性優勢則來自長期社會條件累積，例如家庭背景、教育資源或人際網絡…影響起跑點，但非制度刻意偏袒，而是長期結構形成的差距。這類問題需要教育、社會支持與政策改善，而不應簡化為個人道德責難。例如，台大學生高度集中雙北。這些學生付出努力，值得讚許；但許多同樣勤奮的學生未必取得同等成績，這可能與特權有關，卻少被關注。

在社群討論中，這兩種不平等往往混為一談。結果是，真正涉及制度失靈與權力不對等的問題被情緒化爭論淹沒；結構性不平等則被轉化為對個人背景的責難。討論聲量看似熱烈，卻難以轉化為可行改革方向。當特權成為高度情緒化用語，其功能也從問題分析演變為立場對峙。公共討論不再聚焦制度是否公平、規則是否一致，而是迅速形成明顯對立。

台灣社會並非不存在不平等，但更需要精確表達問題所在。如果所有優勢都稱為特權，真正涉及制度偏差與權力失衡的情況，反而容易被模糊處理，甚至躲過公共檢驗。對民主社會而言，這樣的討論方式並不健康。

特權討論若侷限於貼標籤、分立場，最終只會加深社會對立；若能回到制度設計是否合理、權力運作是否透明、規則是否一體適用，才可能推動改革。與其爭論誰「算不算有特權」，不如更嚴肅地問，也就是制度是否對所有人一視同仁，權力是否經得起公共檢驗。唯有如此，討論才不只是情緒宣洩，而是真正促進社會進步的力量。

（作者為工程師）

