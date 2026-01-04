自由廣場》領高薪不評議 3位大法官應知所進退

◎ 藍伯昌

國民黨與民眾黨立委聯手三讀通過《憲法訴訟法》修正案，導致憲法法庭空轉近一年。直到去年十二月十九日，憲法法庭作出「一一四年憲判字第一號判決」，宣告該修正案違憲失效，憲法法庭才得以恢復運作。進入二〇二六年，憲法法庭再度作出「一一五年憲判字第一號判決」，由大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五與尤伯祥參與評議，明確指出蔡宗珍、楊惠欽與朱富美三位大法官以法庭組成不合法為由，持續缺席、不參與評議。

該判決強調：「凡行使司法裁判權之人，均有參與評議、以求作成評決之義務。即使涉及審判法院自身組織是否合法、有無審判權或管轄權之爭議，亦須經評議決定。憲法既賦予大法官專屬解釋職權，對於憲法解釋聲請案，除法律正當原因（如迴避、請假）外，自應參與評議。否則即屬拒絕憲法審判，非憲法所許。」判決並指出：「大法官本有參與評議之義務，即使持少數意見，亦僅得提出不同意見書，不得藉拒絕參與評議阻礙合議庭作成評決。」

過去一年多，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官針對「一一四年憲判字第一號判決」後的四十九次評議會議，均以相同理由刻意缺席。他們選擇遵從已被宣告違憲的《憲法訴訟法》修正條文，卻放棄憲法賦予大法官解釋憲法的核心義務。三位大法官採取實證主義立場，主張國會修法雖後來被判違憲，但在修法當時係依憲法明文授權制定，大法官仍有遵守義務，不得自外於憲法或以違憲方式擴權。

然而，在長達一年多的時間內，三位大法官持續支領每月卅餘萬元薪資，卻未履行憲法法庭最基本的審判職責。此種行為已嚴重背離法官倫理規範，更違反大法官應負的憲法義務。最新「一一五年憲判字第一號判決」再次明白宣示參與評議的憲法義務，三位大法官仍拒絕參與，顯示其立場毫無改變。

若三位大法官長期缺席，理應主動提出辭職，向社會大眾說明並致歉；若不願完全卸下職務，至少應申請留職停薪，以示負責。否則，長期間領高薪卻不作為，與一般民眾最痛恨的「薪水小偷」有何差別？大法官身負捍衛憲法重任，更應以更高標準自律。知所進退，方不負憲法所託，也不負人民所期。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

