自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共「跨境威嚇」沈伯洋 我們不能沉默！

2026/01/04 05:30

◎ 葉昱呈

中共對台資訊戰，正一步步從輿論操弄走向人身的跨境威嚇。日前，中共官媒及特定社群帳號公開散播民進黨立委、資訊戰研究專家沈伯洋的居住與工作地點衛星影像，精確標註地標位置，並附上「大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」等恐嚇語，赤裸裸展現跨國威權威脅。

中共慣用的一套操作模式是：官媒定調、網紅擴散、科技包裝，鎖定特定對象長期攻訐，其目的並非單純展示科技實力，而是在民主社會中製造恐懼與寒蟬效應，或許你以為事不關己，但隨時可能成為中共下一個統戰與資訊戰目標，絕非危言聳聽。因為這套由中共官媒帶頭「數位肉搜」、公開私人生活軌跡，並結合公安「立案偵查」的政治宣示，形成一套完整的恐嚇鏈，此等行徑已超越言論衝突，堪稱典型跨境鎮壓。

《世界人權宣言》第十二條與《公民與政治權利國際公約》第十七條揭示，任何人的私生活、家庭與住宅皆不得任意干涉。然而，在中共眼中，國際人權只是選擇性裝飾，政治需要時，隱私可被曝光、恐懼可被動員、文明底線可被踐踏。

類似的行動不僅針對個人，而是對整個台灣民主社會的試探。若社會噤聲、平台縱容、法律失靈，威權輸出只會更加肆無忌憚。台灣不能習以為常，也不能退縮，必須建立更健全的法律保護、平台自律與公民覺醒，才能抵禦數位威權步步進逼。

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書