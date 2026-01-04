自由廣場》中共「跨境威嚇」沈伯洋 我們不能沉默！

◎ 葉昱呈

中共對台資訊戰，正一步步從輿論操弄走向人身的跨境威嚇。日前，中共官媒及特定社群帳號公開散播民進黨立委、資訊戰研究專家沈伯洋的居住與工作地點衛星影像，精確標註地標位置，並附上「大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」等恐嚇語，赤裸裸展現跨國威權威脅。

中共慣用的一套操作模式是：官媒定調、網紅擴散、科技包裝，鎖定特定對象長期攻訐，其目的並非單純展示科技實力，而是在民主社會中製造恐懼與寒蟬效應，或許你以為事不關己，但隨時可能成為中共下一個統戰與資訊戰目標，絕非危言聳聽。因為這套由中共官媒帶頭「數位肉搜」、公開私人生活軌跡，並結合公安「立案偵查」的政治宣示，形成一套完整的恐嚇鏈，此等行徑已超越言論衝突，堪稱典型跨境鎮壓。

《世界人權宣言》第十二條與《公民與政治權利國際公約》第十七條揭示，任何人的私生活、家庭與住宅皆不得任意干涉。然而，在中共眼中，國際人權只是選擇性裝飾，政治需要時，隱私可被曝光、恐懼可被動員、文明底線可被踐踏。

類似的行動不僅針對個人，而是對整個台灣民主社會的試探。若社會噤聲、平台縱容、法律失靈，威權輸出只會更加肆無忌憚。台灣不能習以為常，也不能退縮，必須建立更健全的法律保護、平台自律與公民覺醒，才能抵禦數位威權步步進逼。

（作者為公務員）

