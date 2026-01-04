自由廣場》維護台海和平 國際表態成共識

◎ 楊聰榮

近期台海情勢引發高度關注，值得注意的是，這一波國際回應的廣度與密度，已明顯不同於過去。從歐洲到印太，從理念相近國家到台灣的邦交國，越來越多政府選擇在關鍵時刻公開表態，明確指出維持台海和平穩定是國際社會的共同利益，這不再只是外交辭令，而是逐漸凝聚成可辨識的國際共識。

歐洲方面，歐盟以及英國、德國、法國、立陶宛接連發聲，重申台海和平與航行自由攸關全球安全與經濟秩序。這些國家過去或許在台海議題上相對謹慎，如今卻選擇以官方立場公開點名，顯示歐洲已不再將台海視為遙遠的地緣政治衝突，而是直接牽動國際法、供應鏈安全與民主價值的關鍵節點。

在印太地區，日本、菲律賓、紐西蘭、澳洲與加拿大的立場同樣清楚。這些國家不僅點出台海穩定的重要性，更直接將台海安全與第一島鏈、印太戰略環境相互連結。對他們而言，任何片面改變現狀的行為，都可能對區域安全架構造成連鎖衝擊，影響的不只是台灣，而是整個印太秩序。

同樣值得關注的是，台灣的邦交國也在此時選擇站出來發聲。貝里斯、巴拉圭與瓜地馬拉公開力挺台海和平，展現的不僅是外交支持，更是一種基於國際法與主權平等原則的立場選擇。這些國家雖然國力有限，卻清楚理解，一旦允許以武力或威脅改變現狀，受害的不會只有台灣，而是所有中小國家的安全保障。

各國聲明反覆提及的一個核心基礎，就是《聯合國憲章》所確立的原則。禁止使用武力或以武力相威脅，並非選擇性適用的規範，而是國際秩序得以維持的最低共識。這項原則同樣適用於台海及第一島鏈相關海域，任何試圖將台海排除在國際法之外的說法，本身就是對現行國際秩序的挑戰。

這一連串國際表態所傳達的訊息相當清楚，台海問題已不再被視為單一國家的內部事務，而是關乎以規則為基礎的國際秩序是否仍具約束力。當越來越多國家選擇公開點名、明確表態，意味著國際社會正在為台海安全劃出一條不可輕易跨越的紅線。

台灣在這樣的國際氛圍中，持續與美國及理念相近夥伴合作，並不是在製造緊張，而是在捍衛一個不容倒退的基本原則。和平與穩定從來不是單方面退讓的結果，而是建立在共同遵守規則、拒絕脅迫的集體意志之上。

當世界各國接連為台海發聲，這不只是對台灣的支持，也是對國際秩序本身的表態。台海和平之所以重要，正因為它已成為全球是否仍願意守住規則、守住底線的一次關鍵考驗。

（作者為公督盟評委，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

