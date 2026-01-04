自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》維護台海和平 國際表態成共識

2026/01/04 05:30

◎ 楊聰榮

近期台海情勢引發高度關注，值得注意的是，這一波國際回應的廣度與密度，已明顯不同於過去。從歐洲到印太，從理念相近國家到台灣的邦交國，越來越多政府選擇在關鍵時刻公開表態，明確指出維持台海和平穩定是國際社會的共同利益，這不再只是外交辭令，而是逐漸凝聚成可辨識的國際共識。

歐洲方面，歐盟以及英國、德國、法國、立陶宛接連發聲，重申台海和平與航行自由攸關全球安全與經濟秩序。這些國家過去或許在台海議題上相對謹慎，如今卻選擇以官方立場公開點名，顯示歐洲已不再將台海視為遙遠的地緣政治衝突，而是直接牽動國際法、供應鏈安全與民主價值的關鍵節點。

在印太地區，日本、菲律賓、紐西蘭、澳洲與加拿大的立場同樣清楚。這些國家不僅點出台海穩定的重要性，更直接將台海安全與第一島鏈、印太戰略環境相互連結。對他們而言，任何片面改變現狀的行為，都可能對區域安全架構造成連鎖衝擊，影響的不只是台灣，而是整個印太秩序。

同樣值得關注的是，台灣的邦交國也在此時選擇站出來發聲。貝里斯、巴拉圭與瓜地馬拉公開力挺台海和平，展現的不僅是外交支持，更是一種基於國際法與主權平等原則的立場選擇。這些國家雖然國力有限，卻清楚理解，一旦允許以武力或威脅改變現狀，受害的不會只有台灣，而是所有中小國家的安全保障。

各國聲明反覆提及的一個核心基礎，就是《聯合國憲章》所確立的原則。禁止使用武力或以武力相威脅，並非選擇性適用的規範，而是國際秩序得以維持的最低共識。這項原則同樣適用於台海及第一島鏈相關海域，任何試圖將台海排除在國際法之外的說法，本身就是對現行國際秩序的挑戰。

這一連串國際表態所傳達的訊息相當清楚，台海問題已不再被視為單一國家的內部事務，而是關乎以規則為基礎的國際秩序是否仍具約束力。當越來越多國家選擇公開點名、明確表態，意味著國際社會正在為台海安全劃出一條不可輕易跨越的紅線。

台灣在這樣的國際氛圍中，持續與美國及理念相近夥伴合作，並不是在製造緊張，而是在捍衛一個不容倒退的基本原則。和平與穩定從來不是單方面退讓的結果，而是建立在共同遵守規則、拒絕脅迫的集體意志之上。

當世界各國接連為台海發聲，這不只是對台灣的支持，也是對國際秩序本身的表態。台海和平之所以重要，正因為它已成為全球是否仍願意守住規則、守住底線的一次關鍵考驗。

（作者為公督盟評委，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書