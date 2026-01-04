自由廣場》別信「第五縱隊」亡國囈語／美日台聯手 勝率逾九成

◎ 秦靖

《孫子兵法》說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」這句千古名言在二〇二六年的台海局勢中，顯得格外振聾發聵。綜合前美國防部官員胡振東的戰略分析與二〇二五年底CSIS的兵推數據，我們必須正視一個被輿論戰掩蓋的事實。在純軍事層面上，解放軍全面佔領台灣的機率微乎其微；北京真正的勝算，取決於台灣社會是否會被「第五縱隊」的失敗主義擊垮。

首先，台灣社會長期存在一種焦慮，「美軍是否會登陸協防？」胡振東指出，期待美軍「登陸」不僅是戰略上的誤解，更是戰術上的災難。大量美軍進駐本島將導致指揮權重疊與後勤癱瘓。美軍的核心策略是「境外拒止」，依託日本與菲律賓基地，從側面與遠端摧毀共軍海空力量。這是一種高效的戰略分工，台灣負責防禦縱深，美軍負責遠程殲敵。這種「非接觸式協防」，才是對解放軍最具威懾力的戰術。

請繼續往下閱讀...

其次，二〇二五年CSIS的兵推揭示了驚人的戰略鐵律，廿四次推演，解放軍慘敗廿二次。那僅存的二次僥倖，前提竟是「美日決裂」。這說明了日本不僅是盟友，更是勝負的「天王山」。

現代戰爭打的是後勤，一旦日本開放基地，美軍的支援速度將是以「小時」計算的雷霆萬鈞，而非從關島慢速馳援。日本無需流一滴血，只需做一艘「永不沉沒的後勤航母」，就能讓中國的登陸部隊因斷糧斷油，困死在台灣海灘上成為活靶。

再者，藍營政客與特定媒體最愛渲染「萬枚導彈洗地」，彷彿台灣是紙糊的。胡振東一針見血地戳破這顆謊言氣球，導彈再多，發射車有限，飽和攻擊只是理論上的幻覺。

更何況，台灣手中的ATACM與雄風飛彈具備強大的「源頭打擊」能力。加上樂山雷達站爭取到的廿分鐘黃金預警，以及分散式指揮體系，解放軍妄想通過「斬首行動」癱瘓台灣，無異於痴人說夢。

最後，當科學數據告訴我們美日台聯手的勝率超過九成時，第五縱隊的任務就是遮住你的雙眼，讓你只盯著那一成的恐懼瑟瑟發抖。中國剩下的唯一劇本，就是從內部瓦解我們，透過「第五縱隊」發動一場沒有硝煙的戰爭。他們在你的耳邊低語，「抵抗無效」、「投降保命」。

邱吉爾說過，「恐懼是反應，勇氣是決定。」在戰爭號角響起之前，別讓謠言先擊碎了你的膝蓋。看清真相，我們就已經贏了一半。

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法