自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別信「第五縱隊」亡國囈語／美日台聯手 勝率逾九成

2026/01/04 05:30

◎ 秦靖

《孫子兵法》說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」這句千古名言在二〇二六年的台海局勢中，顯得格外振聾發聵。綜合前美國防部官員胡振東的戰略分析與二〇二五年底CSIS的兵推數據，我們必須正視一個被輿論戰掩蓋的事實。在純軍事層面上，解放軍全面佔領台灣的機率微乎其微；北京真正的勝算，取決於台灣社會是否會被「第五縱隊」的失敗主義擊垮。

首先，台灣社會長期存在一種焦慮，「美軍是否會登陸協防？」胡振東指出，期待美軍「登陸」不僅是戰略上的誤解，更是戰術上的災難。大量美軍進駐本島將導致指揮權重疊與後勤癱瘓。美軍的核心策略是「境外拒止」，依託日本與菲律賓基地，從側面與遠端摧毀共軍海空力量。這是一種高效的戰略分工，台灣負責防禦縱深，美軍負責遠程殲敵。這種「非接觸式協防」，才是對解放軍最具威懾力的戰術。

其次，二〇二五年CSIS的兵推揭示了驚人的戰略鐵律，廿四次推演，解放軍慘敗廿二次。那僅存的二次僥倖，前提竟是「美日決裂」。這說明了日本不僅是盟友，更是勝負的「天王山」。

現代戰爭打的是後勤，一旦日本開放基地，美軍的支援速度將是以「小時」計算的雷霆萬鈞，而非從關島慢速馳援。日本無需流一滴血，只需做一艘「永不沉沒的後勤航母」，就能讓中國的登陸部隊因斷糧斷油，困死在台灣海灘上成為活靶。

再者，藍營政客與特定媒體最愛渲染「萬枚導彈洗地」，彷彿台灣是紙糊的。胡振東一針見血地戳破這顆謊言氣球，導彈再多，發射車有限，飽和攻擊只是理論上的幻覺。

更何況，台灣手中的ATACM與雄風飛彈具備強大的「源頭打擊」能力。加上樂山雷達站爭取到的廿分鐘黃金預警，以及分散式指揮體系，解放軍妄想通過「斬首行動」癱瘓台灣，無異於痴人說夢。

最後，當科學數據告訴我們美日台聯手的勝率超過九成時，第五縱隊的任務就是遮住你的雙眼，讓你只盯著那一成的恐懼瑟瑟發抖。中國剩下的唯一劇本，就是從內部瓦解我們，透過「第五縱隊」發動一場沒有硝煙的戰爭。他們在你的耳邊低語，「抵抗無效」、「投降保命」。

邱吉爾說過，「恐懼是反應，勇氣是決定。」在戰爭號角響起之前，別讓謠言先擊碎了你的膝蓋。看清真相，我們就已經贏了一半。

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書