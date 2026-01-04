自由共和國》黃澎孝／從美國2025「國家安全戰略報告」看美國對台超級軍售(下)

陸軍海馬士多管火箭部隊射擊火箭，精準命中目標。（資料照）

黃澎孝／印太戰略智庫顧問

NSS重新將二戰經驗融入印太戰略的想定中

二戰歷史證明了台灣足以改變戰區結構；而二〇二五年的NSS，只是用當代戰略語言，重新將這個歷史事實融入印太戰略的想定中。並落實在美東時間十二月十七日由美國戰爭部「國防安全合作署」（DSCA），所公布對台軍售總價值高達一一一億美元，有史以來最大筆金額的超級軍售方案的細節中。

綜觀此次美國國務院核准售台的項目，包括：

請繼續往下閱讀...

「海馬士（HIMARS）遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲（自行火炮）」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、

「標槍反坦克飛彈續購」、「TOW飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」、「魚叉飛彈修復套件檢修」等八案。看似與美國以往售台武器同樣。但是，性能與數量卻讓中國深感不安而一再強烈抗議！

DSCA將台灣武裝成印太戰略中流砥柱

中國方面的軍事評論家指出：此次軍售案所出售的武器已突破了所謂「防禦性」武器的「紅線」。而且這些攻擊性武器都是以「武器系統」的形式出售給台灣。換言之，這些武器系統會因使用的武器配套不同，而會有截然不同的效果。

就以在俄烏戰場上大放異彩的海馬士（HIMARS）遠程精準打擊系統而言，烏克蘭所獲得的海馬士射程約八十公里上下，精準度則在五公尺左右。主要戰術作用是打擊俄羅斯的火砲和火箭砲裝置，以及破壞俄軍部隊的交通線、補給庫、彈藥庫等等。

但是，美國提供台灣的海馬士卻又附帶提供美軍現役的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。那就與烏克蘭的海馬士完全不在一個等級上了！

事實上，俗稱「海馬士」（HIMARS ）的高機動性砲兵火箭系統發射器High Mobility Artillery Rocket System是一套「發射系統／平台」可發射的彈藥包括：

．GMLRS（導引多管火箭）

．ATACMS（陸軍戰術飛彈）

．以及未來的 PrSM（精準打擊飛彈）

美國這次售台的八十二套HIMARS發射器，如果加上在此之前，國軍已購入的廿九套海馬士發射器，總數將增至一一一套。這不但使得國軍成為全球僅次於美國的第二大海馬士擁有國。而且美國還出售了四二〇枚ATACMS飛彈，以及七五六枚精準導引火箭彈（GMLRS-U）。這些彈藥系統射程可遠達三百公里，換言之，已能從台灣本島精準打擊海峽對岸的灘頭陣地或登陸船團。當然也可以精準壓制解放軍現有的PHL-191遠程火箭炮。

更令中國不安的是，美軍已經研製完成可以使用海馬士發射，射程可達五百公里的Precision Strike Missile精準打擊飛彈（簡稱PrSM）。並正交由美國陸軍列裝中。

事實上，PrSM 是取代 ATACMS 的新世代陸軍戰區級飛彈，而且可說是專為「第一島鏈～第二島鏈之間的高價值目標精準摧毀」而生。

這款以慣性導航INS＋GPS導引，命中精度達CEP ≈ 數公尺等級的戰術飛彈，目前已經研發出 Block 1A（射程增強型）射程更超過七百公里。已足以完整覆蓋台海與東部戰區內陸的軍事目標。

另一款美軍正在研發中，適用於海馬士的Block 2型反艦型飛彈，更以中大型水面艦，特別是航母戰鬥群的外圍護航艦艇為攻擊目標。

這些正在形成戰力的海馬士戰術飛彈PrSM 的出現，已使得「陸基火力」能夠系統性的威脅中國艦隊與沿海節點，換言之，從台灣／琉球／菲北部署的海馬士將可直接威脅：東部戰區沿海空軍、飛彈基地，以及港口和補給節點。甚至於第一島鏈內的水面船艦。這讓台灣可以和日本、菲律賓聯手成為封控台灣海峽和巴士海峽的中流砥柱。

結語

從美國二〇二五「國家安全戰略報告」看美國這次的對台超級軍售，事實上已非單純的「對台軍售」而已，更是美國將台灣正式嵌入印太戰略火力結構中的關鍵一環。（完）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法