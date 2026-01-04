自由共和國》莊勝顯／面對重大暴力攻擊事件的安全防衛觀念

日前北市發生無差別砍殺的重大暴力攻擊事件擊。（資料照，本報合成）

莊勝顯／前國家安全局教官

日前北市發生無差別砍殺的重大暴力攻擊事件，因為它們的不可預測和出乎意料性，我們很難為類似這種恐怖襲擊做好充分的準備，但我們可以為在面對這些事件當下和立即反應做好準備。

警覺是最好的自我防衛

恐怖襲擊的目標是盡可能快地以最少的資源消耗達到最大可能多的死亡人數，這也使得人流量大的大型場館成為特別有吸引力的目標。您的警覺評估環境能讓您防範眾多威脅，觀察周遭可疑的人、事、物徵候，是否有奇怪舉動的人？穿著如何？留意那些不合時宜的東西，被遺棄的包、看起來焦躁或緊張的人、背包看起來比平常重、持有或揮舞著危險物品的人，現場環境是嘈雜還是安靜？人們是奔跑還是閒逛？他們行為的突然改變可能是第一個警告信號，在您的生存中發揮關鍵作用。然而，無論一個人多麼警惕，您發現自己處於暴力衝突中的第一個跡像很可能就是被捲入其中。

此外，也需保持對周遭環境的相對意識，例如購物中心樓層指引有助於對出口位置、浴室、AED、和安全辦公室有一個大概的了解，或是至少留意其他的出口方向。

逃跑

無論是否發生意外事故或人為攻擊，都應被視為一系列危及生命的威脅，最好盡快遠離。逃跑是最好的選擇，但出口可能是二次攻擊的目標，如果附近有明顯的出口，不要急於前往，環顧出口有沒有奇怪的包裹？能夠在其中自由移動嗎？是否有任何人站在出口附近或周圍，對正在發生的事情並不特別驚慌或茫然，並且似乎不關心逃跑？這些問題的答案可能會幫助您決定是繼續前進還是尋找其他替代路徑，亦或尋找使用臨時藏身處。

無論選擇或被迫與暴力攻擊者戰鬥，您都不太可能活下來，您的目標是保護自己及家人平安回家。因此，盡量避免發生衝突，除非他們妨礙我們逃跑。

躲藏

遭遇重大攻擊我們首先想到的是離開該地區或尋求掩護，逃生路線也可能成為攻擊者的目標。更不用說人們的大規模撤離，這可能導致兒童和老人被踐踏和壓傷。在無法安全逃生情況下，一個相對安全的地方是個選項。一個理想的臨時藏身處是在攻擊者看不見的地方，使您能不成為攻擊目標。此外，有多個出口，可以上鎖防止進入，實體隔離攻擊者，並能保護免受槍擊和爆炸破片的傷害。亦即「看不到、打不到」的理想避難安全處所。

治療輕微緊急情況的診所，由於現場有醫療人員，這可能是傷員收集點的絕佳地點。在診所裡，其他人來這裡是有意義的，可以在「暖區」幫助提供醫療止血援助，而非暴露在現場「熱區」給予傷者救護。

抵抗

除非在逃跑、躲藏遭遇攻擊者妨礙我們逃跑，否則，避免發生衝突，選擇或被迫與暴力攻擊者戰鬥，您都不太可能活下來。不得已需要抵抗，盡可能使用周遭物品保護自己，爭取繼續逃跑、躲藏的機會。當然，抵抗或戰鬥的技巧，是需要時間及專業的指導訓練。

結論

「警覺、逃跑、躲藏、抵抗」的建議不錯，但如果您知道該跑向哪裡？該躲藏在哪裡？以及何時抵抗？如何戰鬥？這會有所幫助。我們可能無法為恐怖襲擊做好充分準備，但我們可以收集知識、技能和經驗，使我們能夠把握最混亂和悲慘的環境並在其中行動。即使我們不能保證自己的安全，也許我們可以保護我們最愛的人。

此外， 急救、CPR／AED 和止血培訓，這些課程中學到的技能將使您在大規模傷亡事件、車禍甚至家庭中的情況下受益，高級醫學培訓也將是有益的。

