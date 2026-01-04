自由共和國》廖明輝／台灣推進全球AI前五強的積極行動

全球人工智慧指數評比項目其實對應AI產業鏈從上游到下游各個環節。示意圖。（路透檔案照）

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

台灣若要從去年的全球第十六名在三年內推進到前五名，必須立下明確AI行動目標，以去年躍升五名作為標竿，將每年提升五個名次作為基準。示意圖。（歐新社檔案照）

英國《觀察家報》（The Observer）二〇二五年十二月公布最新「全球人工智慧指數」（Global AI Index）排名。這項具有國際公信力的評比以九十三個國家為對象，透過一〇八項指標，從投資、創新、實踐三大構面的七個細項來衡量各國AI發展。去年台灣排名從前年的全球第廿一名一舉進步五名，來到第十六名。韓國則從第六名前進至第五名，使得本屆全球前五強依序為美國、中國、新加坡、英國和韓國，日本則位居第十一。台灣此次力拚超越多數北歐國家（丹麥、瑞典、挪威排名十八至廿）及印度（第十七名）固然令人振奮，但若目標是在三年內挺進全球前五強，則我們勢必要更積極規劃才有可能超越韓國。

三年內挺進前五強 需超越韓國

台灣若要從去年的全球第十六名在三年內推進到前五名，必須立下明確AI行動目標，以去年躍升五名作為標竿，將每年提升五個名次作為基準。未來第一年須從第十六名挺進至第十一名（追上目前位居第十一的日本）、第二年則從第十一名再躍升至第六名，如此推進兩年後，在第三年才有機會挑戰韓國、新加坡等勁敵，成功擠身全球AI前五強行列。這是極具挑戰性的任務，但唯有志向高遠、步步推進，台灣才有可能整體提升AI國力。

請繼續往下閱讀...

若以台灣去年第十六名成績來細看七項評比指標，台灣在「政府策略」與「基礎建設」方面表現突出，全球排名分居第八與第七。此外在「營運環境」（AI法規與社會接受度）及「學術研究」方面也有穩定進步，分別為第十五及第十八名。然而，我國在「商業生態系」、「開發能力」與「人才」等項目依然相對落後，排名僅第卅、第廿七和第卅三名。上述弱項顯示台灣在AI產業化和人才培育仍有明顯落後。正如經濟部產業發展署長邱求慧所分析，這「三項弱點」已成為台灣無法躋身全球前十強的主要瓶頸。台灣要真正成為AI強國，必須補齊軟體人才培育並發展產業生態系。

全球人工智慧指數評比項目其實對應AI產業鏈從上游到下游各個環節。輝達執行長黃仁勳去年在美國智庫CSIS的訪談中提出「AI五層蛋糕」架構論，將AI產業拆解為由下而上五個層次，分別為能源、晶片、基礎設施、模型與應用。他強調AI的成功並非仰賴單一技術突破，而是五個層面的生態系協同發展，就像五層蛋糕須層層堆疊才能厚實美味。對台灣而言，理解這個五層架構不只是為了評估美中兩強AI實力，更是要審視自身優劣，並思考如何在全球AI競逐創造出屬於台灣的關鍵優勢。

黃仁勳提醒，僅靠晶片等硬體技術領先還不足以贏得AI時代的勝利。真正決定勝負的是平台整合能力以及全面創新能量。台灣雖然在晶圓製造等半導體產業鏈的下層領域具備世界級競爭力，但如果僅扮演AI時代的代工者角色，忽視上層軟體架構與應用創新的培育，就難以在AI價值鏈取得主導地位。因此，為了繼續往前推進成為AI強國，台灣在未來三年應啟動幾項重點行動。

首先，大力擴充AI人才培育規模，鼓勵產學合作並投入資源於AI開源技術研發，迅速壯大本土研發實力。其次，加速AI技術應用落地於各行各業，政府應提供公共場域作為測試基地，在智慧製造、醫療健康、數位治理等領域推動AI創新試點，讓AI解決方案有機會在實際場景生根結果。最後，打造中小企業也能參與的AI商業生態系，避免AI發展資源過度集中少數科技巨擘。透過政策引導與資源挹注，激發中小企業和新創團隊投入AI創新，讓AI資源不被少數大企業與財團壟斷，而能成為全民共享的產業機會。

黃仁勳的五層蛋糕論提醒我們，只靠晶片製造等單點優勢並不足以支撐AI強國地位，唯有在全方位整合平台並在創新應用取得突破，台灣才能真正站穩世界舞台。展望未來，政府和民間應通力合作，展開具體AI提升方案，設定「三年內躋身全球前五強」的宏遠目標，為產官學研各界注入明確方向並積極推動產業升級。只要我們繼續保持每年向前推進五名的速度，台灣就有機會在不遠的將來與美中AI強權比肩。趁著這波人工智慧革命浪潮，讓我們以積極進取的行動，從半導體優勢出發，打造台灣的AI生態系統，帶領國家躍升成為全球AI版圖前五大強國，全民共同開創下一個科技經濟奇蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法