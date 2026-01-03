自由廣場》2026年 我們要怎樣的政治文化？

◎ 小肯

邁入二〇二六年，回顧過去一年對台灣並不輕鬆。選舉激情退場，留下的卻是高度對立的政治結構，少數的政府、分裂的國會，及逐漸疲乏的公共討論空間。沒有選舉動員的二〇二五年，反而成為台灣民主能否承受壓力、維持理性的考驗年度。

少數政府與對立國會，已不再是短暫的政治過渡，而是政府及國會任期的常態。在此結構下，政府施政及治理面對重重困難，民主制度的設計，本就預設權力制衡與政策辯證，而非在政治順風時才能有效運作。值得關注的課題是，政治是否仍能在制度內處理歧見。

然而，令人憂心的是，國會角色正逐漸偏離應有功能。監督行政原是國會天職，但當監督被簡化為否決、杯葛與情緒動員，公共政策便淪為政治對抗的籌碼。若問政目的不在於修正政策、改善制度，而只是不斷製造衝突、累積政治聲量，民主將不再是協商與制衡的機制，而是一場刻意拉長的耐力消耗戰，最終侵蝕的是人民對制度的信任。

執政者固然需要展現耐心與溝通能力，但更關鍵的，仍在於國會多數是否願意承擔制度責任。少數政府並不意味著行政必須被全面癱瘓，制衡也不等同於全面否決。若在野政治長期以「民意」之名癱瘓制度、以「監督」之名否定專業，長期將削弱國會本身的正當性，並動搖民主運作的基礎。

二〇二六年是地方選舉年，但意義並不僅止於縣市長與議會席次的競爭。在少數政府與對立國會成為常態的政治背景下，地方選舉將成為社會檢視政治運作方式的重要時刻。這不只是對地方治理表現的評價，更是一場對國會政治文化的回饋機制，當反對政治長期以否決與對抗作為主要手段，選民終將思考，這樣的監督是否真的促進公共利益，還是只是讓制度陷入長期空轉。

在新的一年，祝福讀者能持續保有公共理性，期盼台灣政治能在制衡中前行、在對話中修復，讓民主不被消耗，讓台灣迎向更成熟的一年。

（作者為社工師）

